六球狂胜门希 拜仁提前完成九连冠霸业 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月10日 5:00 AM 拜仁的三大主力战将莱万多夫斯基（左起）、前锋穆勒与门将诺伊尔穿上印有9字的衣服庆祝球队在德甲九连冠。（路透社） 字体大小: 小 中 大 主场6比0狂胜门希格拉德巴赫（Moenchengladbach），再加上争冠对手莱比锡（Leipzig）客场2比3不敌多特蒙德（Borussia Dortmund），德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）连续第九个赛季夺得德国甲级联赛冠军。在完成32轮，联赛只剩下最后两轮的情况下，拜仁在积分榜上以74个积分高踞榜首，领先次席的莱比锡10分，已经提前确定了王者之位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜仁 德甲 莱万多夫斯基 马德里网球公开赛 阿丽娜决赛胜阿什莉 生涯首次赢红土冠军 三节轰入11记三分 柯里率勇士大胜雷霆