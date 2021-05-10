六球狂胜门希 拜仁提前完成九连冠霸业

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月10日 5:00 AM

　拜仁的三大主力战将莱万多夫斯基（左起）、前锋穆勒与门将诺伊尔穿上印有9字的衣服庆祝球队在德甲九连冠。（路透社）
　拜仁的三大主力战将莱万多夫斯基（左起）、前锋穆勒与门将诺伊尔穿上印有9字的衣服庆祝球队在德甲九连冠。（路透社）

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主场6比0狂胜门希格拉德巴赫（Moenchengladbach），再加上争冠对手莱比锡（Leipzig）客场2比3不敌多特蒙德（Borussia Dortmund），德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）连续第九个赛季夺得德国甲级联赛冠军。

在完成32轮，联赛只剩下最后两轮的情况下，拜仁在积分榜上以74个积分高踞榜首，领先次席的莱比锡10分，已经提前确定了王者之位。

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