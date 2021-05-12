英超总裁：盼下赛季球场坐满球迷

（伦敦综合电）随着英国政府的防疫措施有所放松，英格兰超级联赛总裁马斯特斯（Masters）表示下个赛季让体育场满座是他们的目标。

英国政府在今年2月曾公布四个阶段的“解封路线图”，如果第三个阶段的所有条件都被满足，体育场从5月17日起会被允许50%或4000人入场观赛。

有关当局也为大型户外有座位的场馆作出特别规定，表示他们的体育馆最多可容纳1万人，或总人数的25%，视何者为低。

英国首相约翰逊（Johnson）周一证实第三阶段将如期实施后，该解封路线图会按计划进行。

英超联盟总裁马斯特斯就说：“能看到球迷们回来真是太棒了。我们一直都很想念他们，没有他们的英超联赛是不一样的。他们的存在将让赛季末拥有美好的结局。”

英超联赛曾因冠状病毒疫情停摆三个月，自6月份以来，这些顶级赛事的比赛都是闭门进行的。去年年底有个短暂舒缓期，当时有少部分地区观众获准入场观看比赛，但之后冠病病例再次出现，比赛又继续闭门进行。

英超联盟上周表示，第37轮联赛将于当地时间5月18日至19日举行，球迷可前往体育场观赛，末轮比赛（5月23日）则仅限于主场球迷。

马斯特斯补充说：“虽然下周只有少数主场球迷会观看我们的比赛，但这是我们回归正常的重要一步。我们将继续与政府和其他有关部门合作，我们的首要任务是从下赛季开始让体育场满场进行，包括客场球迷，只有到那时我们才算是回到真正的英超联赛。”

上个月25日，有8000名观众到现场观看了曼市（Man City）1比0击败“热刺”托特纳姆（Tottenham）的联赛杯决赛，而本周日的足总杯决赛预计将有2万1000名球迷到场支持。

切尔西（Chelsea）届时将与莱斯特（Leicester）争夺本赛季的足总杯冠军。