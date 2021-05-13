赶在东京奥运会前 日本巴西为运动员接种疫苗

距离东京奥运会开幕只剩十周左右时间，日本政府昨天宣称将为运动员在奥运开赛之前完成疫苗注射。而巴西卫生部也表示，将为参加奥运会的运动员和代表团成员接种来自中国的科兴疫苗和美国的辉瑞疫苗。

据悉，日本运动员的首剂疫苗接种最快将在5月底开始，预计在7月23日奥运会开幕前能够完成第二剂疫苗的接种。负责东京奥运会的部长丸川珠代说，代表日本的运动员中，预计将有约1000人接受疫苗接种，教练及其工作人员的人数约为1500人。