赶在东京奥运会前 日本巴西为运动员接种疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM 日本东京医疗中心一名医务人员正准备为公众接种辉瑞疫苗。（路透社） 字体大小: 小 中 大 距离东京奥运会开幕只剩十周左右时间，日本政府昨天宣称将为运动员在奥运开赛之前完成疫苗注射。而巴西卫生部也表示，将为参加奥运会的运动员和代表团成员接种来自中国的科兴疫苗和美国的辉瑞疫苗。据悉，日本运动员的首剂疫苗接种最快将在5月底开始，预计在7月23日奥运会开幕前能够完成第二剂疫苗的接种。负责东京奥运会的部长丸川珠代说，代表日本的运动员中，预计将有约1000人接受疫苗接种，教练及其工作人员的人数约为1500人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴西 日本 疫苗 卫生部 奥运会 东京奥运会 里约热内卢 新加坡羽毛球公开赛因疫情取消 奥运资格尘埃落定 新加坡年底举办首届国际电竞运动会