新加坡羽毛球公开赛因疫情取消 奥运资格尘埃落定

新加坡羽毛球头号男女单打骆建佑和杨佳敏在东京奥运资格榜上分别排在男女单第18和第17位，基本上已锁定参赛资格。

时隔一年多，由于冠状病毒继续肆虐全球，新加坡羽毛球公开赛再次没能逃脱被取消的命运。如此一来，已没有奥运资格赛能让羽毛球选手获得积分，参赛资格基本已成定局。

印度公开赛、马来西亚公开赛和新加坡公开赛原本是东京奥运资格赛事的最后三站比赛，但由于疫情的多变导致这些比赛全都展延或取消。

新加坡羽毛球总会和世界羽总昨天傍晚发文告公布这起消息。

这则联合声明写道：“主办方和世界羽总竭尽全力，想要为所有参赛者提供一个安全的比赛环境。然而，全球冠病病例不断增加，给入境工作带来复杂的挑战。因此，为了所有运动员、比赛人员和当地社区的健康和安全着想，我们决定取消比赛。”

亚洲多国疫情在这两个月出现反扑趋势，印度每天三四十万的新增病例让原本会在5月11日开打的印度公开赛毫无悬念地无限延期。马来西亚公开赛原定于下周举行，但近来每日数千起的病例导致该国不得不再次进入全国行动管制，比赛也被延期，不再是奥运资格赛。

骆建佑：为挑战做好准备

由于我国持续出现社区病例，目前加强防疫，回到解封第二阶段，至本月30日为止。

世界羽总将按奥运排名顺序分配男女各34个参赛名额，详细名单将在下个月公布。

新加坡头号男女单打骆建佑和杨佳敏已完成疫苗接种，他们在奥运资格榜上分别排在第36位和25位。根据比赛规则，每个国家最多只能派出两个选手出战单一项目，因此骆建佑和杨佳敏分别排在第18和第17位，基本上已锁定奥运资格。

23岁的骆建佑昨天受访时说：“新加坡公开赛的取消虽然让人感到遗憾，但冠病疫情是我们目前无法真正控制的。取消比赛这件事最符合所有人的利益，特别是新加坡在控制疫情方面一直都做得很好。”

按照世界羽总赛程，新加坡公开赛计划在6月1日至6日举行。选手来狮城参赛，按照当前防疫规定，须履21天居家隔离，也就是说，他们现在就得立刻出发。

骆建佑和杨佳敏3月并没有参加在伦敦举行的全英赛，这两人最后一次两项国际赛场是今年1月的泰国公开赛。

许久未参赛，骆建佑说：“我之前希望能在东京奥运会开始前得到一些上场时间，和其他球员一起比赛，特别是所有的顶尖球员原本都会来这里角逐。虽然我想知道我目前的水平和他们对打会是什么样的情况，但我还是认为安全是最重要的。这件事很让人沮丧，我们会继续和教练一起调整并提高水平，并为接下来的事做好准备，不管是什么挑战。”