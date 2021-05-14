主场不敌炮兵 蓝军主帅图赫尔：是个巨大警钟 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 在奥巴梅扬（左）助攻下，史密斯·罗为炮兵攻入全场唯一进球。（路透社） 字体大小: 小 中 大 “蓝军”切尔西（Chelsea）在昨天凌晨的英格兰超级联赛主场0比1不敌“炮兵”阿申纳（Arsenal），下赛季欧冠赛资格悬而未决外，主帅图赫尔（Tuchel）更称这场败仗对接下来赛季最关键的两场比赛是个巨大的警钟。除了还在英超争夺下赛季的欧冠资格，蓝军也将在本地时间星期天凌晨的足总杯决赛与“狐狸”莱斯特（Leicester）争夺这座历史最悠久杯赛奖杯，接着是本月底对垒曼市（Man City）的欧冠决赛，这两场比赛对蓝军而言是区分赛季成与败的关键战役。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 切尔西 阿申纳 图赫尔 意大利网球公开赛 红土赛场冷风直吹四大女将出局 美国职业篮球赛 哈登复出贡献两双 网队轻取马刺