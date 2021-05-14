主场不敌炮兵 蓝军主帅图赫尔：是个巨大警钟

“蓝军”切尔西（Chelsea）在昨天凌晨的英格兰超级联赛主场0比1不敌“炮兵”阿申纳（Arsenal），下赛季欧冠赛资格悬而未决外，主帅图赫尔（Tuchel）更称这场败仗对接下来赛季最关键的两场比赛是个巨大的警钟。

除了还在英超争夺下赛季的欧冠资格，蓝军也将在本地时间星期天凌晨的足总杯决赛与“狐狸”莱斯特（Leicester）争夺这座历史最悠久杯赛奖杯，接着是本月底对垒曼市（Man City）的欧冠决赛，这两场比赛对蓝军而言是区分赛季成与败的关键战役。