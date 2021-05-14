意大利网球公开赛 红土赛场冷风直吹四大女将出局

本赛季第二个大满贯赛法网将在本月底举办，众顶级好手纷纷亮相意大利为来临比赛做好准备。但女单赛场却冷风直吹，前八种子中，塞雷娜、大坂直美、西蒙娜和阿丽娜都已出局。

（罗马法新电）美国“黑珍珠”塞雷娜在意大利网球公开赛女单次圈惨遭滑铁卢，职业生涯第1000场比赛以失利收场。

39岁的塞雷娜在离开赛场近三个月后，在意大利公开赛复出，为来临的法国公开赛热身。她在次圈7比6（8比6）、7比5不敌比她小15岁的阿根廷选手娜迪亚·波多洛斯卡，后者曾在去年法网打进半决赛。

塞雷娜赛后说：“在红土的第一场比赛总是很艰难，我相信我可以做得更好，也许我还需要更多比赛。所以我会和我的教练还有我的团队一起努力，看看能做些什么。”

塞雷娜在过去20年里赢得了73个职业女子网球员协会（WTA）巡回赛冠军，其中四个来自本站比赛。这位23次大满贯冠军得主自从今年在澳洲公开赛半决赛不敌大坂直美后就再也没有参加过比赛。

久违赛场的美国人发现比赛非常困难，在不到两个小时里就直落两盘不敌世界排名第44位的娜迪亚。

塞雷娜承认，在红土赛场上和如此出色的红土选手打球对她来说是件好事，虽然比赛结果令人感到有点沮丧。即便如此，她仍会在来临大满贯赛努力追平澳大利亚传奇玛格丽特·考特的24个大满贯的纪录。

不过娜迪亚无法乘胜追击，她昨天先盛后衰，以6比3、1比6、2比6的比数，被克罗地亚选手佩特拉·马尔蒂奇淘汰出局。

次号种子、三次大满贯得主大坂直美同样开局不利，激战两盘后以6比7（2比7）、2比6败给美国女将杰西卡·佩古拉。

大坂直美不擅长红土战

大坂直美是近来冉冉升起的硬地女王，三次大满贯锦标都在硬地取得。但是来到她比较不擅长的红土时，总是早早出局，至今还未赢过一座红土奖杯。

这位日本女将上周在马德里公开赛同样止步次圈。

除此之外，赛会三号种子、卫冕冠军西蒙娜因小腿受伤，不得不在领先的情况下退赛。

西蒙娜次圈对战德国好手安热莉克时以6比1拿下首盘，次盘战至3比3时小腿不慎受伤，随之宣布退赛。

这位2018年法网冠军赛后在推特上写道：“我很失望我在罗马就这样结束了……但我会尽我所能处理好伤势，赶紧复出。”

七号种子阿丽娜昨天在16强不敌非种子球员、美国新星“可可”柯里·高芙。现年17岁的可可直落两盘，以7比5、6比3强势挺进复赛。

世界头号女单阿什莉则以两盘6比3直落淘汰俄罗斯的维若妮卡·库德梅托娃。