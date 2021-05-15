民间发起取消东京奥运倡议 九天收到超过35万份签名

（东京路透电）日本正处在第四波疫情高峰，民间对于东京奥运会的态度也日渐趋向负面。有人发起取消东京奥运会倡议，组织者昨天（5月14日）称，在短短九天时间里，他们就已经收到了超过35万份签名。

“阻止东京奥运”倡议的组织者、74岁日本律师宇都宫健儿称，只有在日本可以放下防疫工作，以轻松姿态欢迎来自全球各地的观众和运动员时，才应该举行奥运会。

他在记者会上说：“我们现在的局面不允许我们这样做，所以东京奥运会应该取消。如果举办奥运会的话，宝贵的医疗资源将会被奥运所占用。”

宇都宫健儿已经向东京奥运会组委会以及东京都知事小池百合子递交了这份倡议。小池百合子已经就这一问题回答过记者提问。她称，会继续努力以“安全健康方式”呈现奥运会。

小池百合子说：“尽管这是全球性的大流行病，但以安全健康方式主办2020东京奥运会仍非常重要。”

日本过去七天每日平均新增病例超过6400人，除东京是重灾区外，日本政府还宣布不少其他地区进入紧急状态。其中就包括北海道。

北海道是奥运会马拉松赛举办地，但该地区在本周四单日有712起新增病例，创下历史新高。

不少医生也对坚持举办奥运会持反对意见，日本风头最劲的两位运动员，高尔夫球运动员松山英树及网球运动员大阪直美也都表示，对于举办奥运感到担忧。网银公司总裁孙正义则表示，他对举办奥运所可能引发的相关问题感到“害怕”。