德国杯 桑乔与哈兰德双响 多特大胜莱比锡

多特蒙德（Dortmond）两大球星桑乔（Sancho）和哈兰德（Haaland）昨天在柏林奥林匹克体育场上演“双响”，帮助球队4比1大胜莱比锡（RB Leipzig），夺得第78届德国杯比赛冠军。

这两名多特蒙德新星目前在转会市场炙手可热，曼联（Man Utd）在追逐桑乔，利物浦（Liverpool）也对桑乔有意。而哈兰德更是在多特蒙德打出了世界顶级前锋的水准，几乎五大联赛所有顶级豪门都和他有传闻。