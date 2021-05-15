德国杯 桑乔与哈兰德双响 多特大胜莱比锡

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月15日 5:00 AM

桑乔（右）和哈兰德昨天双双梅开二度，助多特蒙德夺得德国杯冠军奖杯。（法新社）
桑乔（右）和哈兰德昨天双双梅开二度，助多特蒙德夺得德国杯冠军奖杯。（法新社）

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多特蒙德（Dortmond）两大球星桑乔（Sancho）和哈兰德（Haaland）昨天在柏林奥林匹克体育场上演“双响”，帮助球队4比1大胜莱比锡（RB Leipzig），夺得第78届德国杯比赛冠军。

这两名多特蒙德新星目前在转会市场炙手可热，曼联（Man Utd）在追逐桑乔，利物浦（Liverpool）也对桑乔有意。而哈兰德更是在多特蒙德打出了世界顶级前锋的水准，几乎五大联赛所有顶级豪门都和他有传闻。

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