德国杯 桑乔与哈兰德双响 多特大胜莱比锡 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 桑乔（右）和哈兰德昨天双双梅开二度，助多特蒙德夺得德国杯冠军奖杯。（法新社） 字体大小: 小 中 大 多特蒙德（Dortmond）两大球星桑乔（Sancho）和哈兰德（Haaland）昨天在柏林奥林匹克体育场上演“双响”，帮助球队4比1大胜莱比锡（RB Leipzig），夺得第78届德国杯比赛冠军。这两名多特蒙德新星目前在转会市场炙手可热，曼联（Man Utd）在追逐桑乔，利物浦（Liverpool）也对桑乔有意。而哈兰德更是在多特蒙德打出了世界顶级前锋的水准，几乎五大联赛所有顶级豪门都和他有传闻。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 曼联 多特蒙德 利物浦 罗伊斯 德国杯 奥林匹克 哈斯勒姆霍华德起冲突 热浪轻取76人 柯正文200米蝶泳美国夺冠 仍未达奥运A标