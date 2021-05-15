哈斯勒姆霍华德起冲突 热浪轻取76人

美国职业篮球赛

比赛第二节，哈斯勒姆与霍华德发生冲突，随后他向里弗斯抱怨再被判技术犯规，被直接驱逐出场。此役仅仅是哈斯勒姆在热浪近五个赛季中的第45场比赛。

（迈阿密综合电）迈阿密热浪（Miami Heat）昨天坐镇主场迎战东岸榜首球队费城76人（Philadelphia 76ers），半场比赛便取得接近20分的领先优势。下半场76人的进攻依旧连连受阻，使得比赛草草收尾，最终热浪以106比94轻取76人。

首节结束，热浪取得16分的领先优势；次节结束，热浪60比41领先，直到第三节比赛结束，76人依然落后热浪22分，这也让比赛失去悬念，第四节彻底沦为垃圾时间。

热浪新秀希罗（Herro）本场比赛延续着自己外线的高命中率，巴特勒（Butler）在三分线外也难得火热。单单在上半时，他的三分球就3投3中，希罗的三分球则是5投4中，全队三分球19中8，而76人的三分球仅10中2。

全场结束，热浪六人得分上双，巴特勒得21分，希罗18分，阿德巴约（Adebayo）贡献18分、12个篮板和8次助攻。76人方面，哈里斯（Harris）得到21分，恩比德（Embiid）和西蒙斯（Simmons）泯为路人，前者得6分后者得8分。

值得一提的是，比赛第二节哈斯勒姆（Haslem）跟霍华德（Howard）发生冲突，两人刚开始是互喷，随后相互推搡，最终裁判吹罚双方技术犯规，随后哈斯勒姆找里弗斯（Rivers）抱怨再吃技犯，被直接驱逐。

哈斯勒姆下月将满41岁,是NBA元老级人物，已为热浪效力了多个赛季，但本场比赛，是他本季第一次出场，同时也仅仅是他在热浪近五个赛季中的第45场比赛。

哈斯勒姆赛后说：“显然是发生了非常严重的肢体冲突。霍华德采用了他惯有的套路，而我只是想说，那些推搡动作不应该在今晚的比赛中出现。我觉得他听我这么说有点不乐意，所以当他不乐意，我也不乐意，大家就都不乐意。”

目前76人以47胜22胜的战绩排名东岸第一，领先第二名布鲁克林网（Brooklyn Nets）1.5个胜场，基本已经锁定东岸第一。而热浪38胜31负，暂时落后亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）0.5个胜场位居东岸第五，两支球队都已锁定季后赛资格。

昨天的另外一场比赛，印第安纳溜马（Indiana Pacers）八人得分上双却难求一胜，在主场以133比142不敌密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），两连胜被终结。

此役希腊魔人安特托孔波（Antetokounmpo）在内线予取予求，全场出战35分钟，高效砍下40分、15个篮板和6次助攻。而公鹿全队的篮板球也比溜马多了11个，巨大的内线优势成为他们获胜的关键。

谈及本场比赛的表现，希腊魔人直言：“我只是觉得自己肾上腺素飙升，必须释放出来。不过我还是有所保留。”