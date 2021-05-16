约瑟林奥运热身离顶尖仍有距离

东京奥运倒数计时，当今世界泳坛男子100米蝶泳高手如云，约瑟林近来最佳成绩为52秒93，而世界纪录为49秒50，我国“蝶王”要捍卫这枚奥运金牌，账面上看实在不容易。

新加坡泳将约瑟林昨天在美国印第安纳波利斯游泳赛的男子100米蝶泳B级决赛，以52秒93完赛，追平个人半年来最佳成绩，不过与自己2016年奥运夺冠成绩有段距离，与当今世界高手们的成绩更有不小差距。

这次印第安纳波利斯泳赛，男子100米蝶泳共24人参加，约瑟林在初赛游出53秒43，排名第16，进入B级决赛。

美国泳将康格在昨早（新加坡时间）的B级决赛，以52秒79率先抵达终点，约瑟林以52秒93位居第二。

A级决赛则是一面倒，美国的迈克尔·安德鲁游出50秒80，这个成绩挤入2020-21赛季世界第二快，仅次于匈牙利名将克里什托夫今年3月创下的50秒47。

男子100米蝶泳世界纪录为49秒50，由美国的奥运金牌大热门德雷塞尔于2019年光州世锦赛创下。

在美国另一端，德雷塞尔正参加亚特兰大经典赛，他成功在100米蝶泳决赛中以51秒15夺冠。

约瑟林在2016年里约奥运一鸣惊人，100米蝶泳决赛以50秒39刷新奥运纪录，打败泳坛传奇、美国飞鱼迈克尔·菲尔普斯，为新加坡赢得历史性的首枚奥运金牌。

不过隔年世锦赛，约瑟林就遭遇德雷塞尔的崛起。当时德雷塞尔夺冠，克里什托夫第二，约瑟林与英国的詹姆斯·盖伊并列第三。

约瑟林在2018年仍是亚洲蝶王，在亚运会以51秒04刷新100米蝶泳大会纪录。2019年菲律宾东运会，他在男子100米蝶泳决赛中，以51秒84夺冠并抢到东京奥运资格，队友柯正文游出51秒87夺银，同样获得奥运资格。本届奥运男子100米蝶泳的A标为51秒96。

东京奥运因为冠病疫情被推迟一年，加上各地防疫措施，训练变得更艰难，运动员无论身心都需要调整。

按照本赛季的成绩，男子100米蝶泳全球最快的五人依次是克里什托夫、安德鲁、日本的水沼尚辉、保加利亚17岁小将米拉迪尼诺夫与德雷塞尔，且世界前25名的成绩都在51秒81之内。距离东京奥运开幕只剩68天，约瑟林若要捍卫这枚奥运金牌，必须在短时间内大幅改善成绩。

虽然现在看，约瑟林成绩完全无法与其他顶尖对手相提并论，但在奥运会中什么事都可能发生，若他成功卫冕，足以书写新的童话传奇。

如果他无法卫冕，那又怎样，他已经为新加坡创造了历史。