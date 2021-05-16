阿尔维斯近两年首次入选巴西国家队

巴西男子足球国家队主教练蒂特（Tite）前天公布了新一期球员名单，右卫丹尼·阿尔维斯（Dani Alves）近两年来第一次获得征召，引人注目。

38岁的阿尔维斯曾为西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）效力，目前是巴西球队圣保罗（Sao Paulo）的球员。

蒂特说：“我们的队伍需要有能力引领所有球员的支柱，需要一名高水平、作战经验丰富，以及在球会和国家队都有良好表现的球员。很高兴看到丹尼仍保持如此高的竞技水平，把他召入球队，是很顺其自然的事情。”