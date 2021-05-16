阿尔维斯近两年首次入选巴西国家队 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM ▲阿尔维斯曾以队长身份，助巴西夺得2019年美洲杯冠军。（路透社） 字体大小: 小 中 大 巴西男子足球国家队主教练蒂特（Tite）前天公布了新一期球员名单，右卫丹尼·阿尔维斯（Dani Alves）近两年来第一次获得征召，引人注目。38岁的阿尔维斯曾为西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）效力，目前是巴西球队圣保罗（Sao Paulo）的球员。蒂特说：“我们的队伍需要有能力引领所有球员的支柱，需要一名高水平、作战经验丰富，以及在球会和国家队都有良好表现的球员。很高兴看到丹尼仍保持如此高的竞技水平，把他召入球队，是很顺其自然的事情。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴西国家队 阿尔维斯 世界杯南美洲区外围赛 英超 瓜帅：小将托里斯有望成为曼市头号射脚 客场降魔振士气 红军必胜西布罗米奇