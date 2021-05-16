英超 瓜帅：小将托里斯有望成为曼市头号射脚

新科英超冠军“蓝月亮”曼市（Man City）主帅瓜迪奥拉（Guardiola）相信，西班牙小将费兰·托里斯（Ferran Torres）可以取代即将离队的阿圭罗（Aguero），成为球队的头号射脚。

21岁的托里斯去年夏天从西甲球队巴伦西亚（Valencia）加盟曼市，在昨天凌晨（新加坡时间）的英超联赛中上演“帽子戏法”，不但助蓝月亮以4比3险胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），也将个人本赛季在各项赛事的进球数提升到13球。