英超 瓜帅：小将托里斯有望成为曼市头号射脚 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM 费兰·托里斯本赛季在各项赛事中，已为曼市取得13个进球，表现突出。（法新社） 字体大小: 小 中 大 新科英超冠军“蓝月亮”曼市（Man City）主帅瓜迪奥拉（Guardiola）相信，西班牙小将费兰·托里斯（Ferran Torres）可以取代即将离队的阿圭罗（Aguero），成为球队的头号射脚。21岁的托里斯去年夏天从西甲球队巴伦西亚（Valencia）加盟曼市，在昨天凌晨（新加坡时间）的英超联赛中上演“帽子戏法”，不但助蓝月亮以4比3险胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），也将个人本赛季在各项赛事的进球数提升到13球。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 曼市 英超 纽卡斯尔 托里斯 小牛跻身季后赛 巫师获附加赛资格 客场降魔振士气 红军必胜西布罗米奇