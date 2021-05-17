Spotify创始人埃克 出价收购阿申纳被拒

（洛杉矶法新电）音乐流媒体巨头Spotify的联合创始人埃克（Daniel Ek）前天表示，购买英超球队“炮兵”阿申纳（Arsenal）的正式报价被拥有这家球会的美国老板拒绝了。

来自瑞典的埃克在推特上发布了声明，称阿申纳的拥有者克伦克体育与娱乐公司（KSE）已经拒绝了他的报价。

他写道：“本周我向克伦克提出了报价，但他们回应说他们不需要钱。如果之后情况有所变化，我仍然有兴趣收购阿申纳。”

阿申纳上个月与另外五支英超球队因加入欧洲超级联赛一事闹得满城风雨，在整个足球界的反对下，他们在48小时后宣布退出。尽管如此，炮兵球迷还是感到愤怒不已，他们到主场酋长球场抗议，希望克伦克离开。

欧超计划流产后，一直是阿申纳球迷的埃克上个月首次表达了对球会的兴趣，表示克伦克若愿意出售，他会很乐意地参与其中。

美国亿万富翁斯坦·克伦克（Stan Kroenke）通过KSE成为阿申纳的大股东已有10年之久，他在2018年从俄罗斯商人手中收购了阿申纳另外30%的股份后，结束了控制权之争。

但是，在克伦克的领导下，阿申纳在球场上的表现明显下降。自2003-04赛季以来，这家位于伦敦的球会从未赢得过英超冠军。本赛季，他们已经连续五个赛季无缘英超前四。

KSE上月在一份声明中表示，在埃克公开其收购计划后，该集团对出售球队一事不感兴趣。文中写道：“我们仍然100%忠于阿申纳，不会出售球队的任何股份。我们没有收到任何报价，我们也不会考虑任何报价。”

然而，埃克却坚称他非常认真地为球队出价，阿申纳传奇球星如亨利（Thierry Henry）、维埃拉（Patrick Vieira）和博格坎普（Dennis Bergkamp）都是收购顾问小组的部分成员。

埃克说：“我已经得到了资金，我想给球队老板带来一个我认为非常有吸引力的报价，我希望他们能听我说完。我从8岁起就是阿申纳的球迷，我喜欢他们的历史，我喜欢这些球员。当然，我也爱粉丝们。我想为球会设立一个真正的愿景，让它夺回荣耀。我也想和球迷建立信任，再次与他们互动。”