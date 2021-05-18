西甲 巴塞罗那出局 马德里双雄争霸

（马德里综合电）随着巴塞罗那（Barcelona）在昨天凌晨的西班牙超级联赛主场爆冷1比2败给维哥（Celta Vigo）后，本赛季的西甲冠军奖杯将确定花落马德里。

原本的三强鼎立局面随着巴塞的意外落马，已经演变成马德里双雄争霸：体育马德里（Atletico Madrid）与皇家马德里（Real Madrid）。体马在昨晨的比赛凭借比赛最后八分钟的两个进球后来居上，以2比1力挫奥萨苏那（Osasuna），以83个积分继续在联赛积分榜上统领群雄，皇马昨晨则在客场以1比0险胜毕尔巴鄂（Bilbao），以两分之差紧随体马之后，巴塞以76分位居第三，失去争冠机会。

苏亚雷斯为体马攻入制胜球

体马虽然握有两分的优势，不过因为与皇马之间的相互交手纪录处于劣势，最后一轮客场对垒巴利亚多利德（Valladolid）的比赛仍然非胜不可方能锁定冠军奖杯。皇马最后一轮主场对垒比利亚雷亚尔（Villarreal），除了得拿下三分，也必须寄望体马掉分才能夺冠。

在对垒奥萨苏那的比赛上，布迪米尔（Budimir）在第75分钟冲顶破关，为奥萨苏那建立1比0的优势，洛迪（Lodi）第82分钟为体马收复失地，乌拉圭球星苏亚雷斯（Suarez）在六分钟后攻入制胜球，为体马锁定胜局。

体马主帅西梅奥内（Simeone）赛后高度表扬为球队夺取最后胜利的苏亚雷斯，称这名身经百战的球星是在球队陷入困境后力挽狂澜的最佳人选。

他说：“苏亚雷斯有非常丰富的经验，在局势不妙的时候，他是化解危机的最理想人选。”

“苏亚雷斯最近虽然没有进球，不过他不断地尝试，表现出了顽强不屈的精神。”

在毕尔巴鄂对垒皇马的比赛上，纳乔（Nacho）在球赛第68分钟攻入全场唯一进球，为皇马守住了争冠机会。

针对此前有媒体报道说齐达内亲口告诉球员将在赛季后离开，这名法国籍主帅赛后作出了否认，并称这一切都是谎言。

他说：“我怎么可能在这个时候告诉球员我要离开？这是个谎言。”

“我把关注力都放在这个赛季上，我们还剩下一场比赛，必将全力以赴。我所关心的是赛季的最后一场比赛会怎么样，其余的等到赛季结束后再说。”