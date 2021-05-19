面对弱旅伯恩利 红军势必全力冲四 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM ▲门将阿利森（黑衣者）上一仗在最后关头的头顶进球，助利物浦取得三连胜，全队目前士气高涨。（路透社） 字体大小: 小 中 大 （利物浦综合电）上一仗凭着门将阿利森（Alisson）在最后关头的头顶进球奇迹般获胜后，“红军”利物浦（Liverpool）如今士气如虹，明天凌晨（新加坡时间）势必拿下弱旅伯恩利（Burnley），一举冲进英超前四名。在星期一凌晨对垒西布罗米奇（West Brom）的联赛中，利物浦在完场补足时间获得角球，阿利森毅然冲进对方禁区，并以头球顶破对方龙门，助红军神奇地以2比1险胜，把争取下赛季欧洲冠军联赛资格的主动权掌握在自己手中。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英超 利物浦 托特纳姆 欧冠 指医疗体系已不胜负荷 东京医师协会呼吁取消东奥 湖人勇士会师附加赛 詹姆斯柯里对决重现