面对弱旅伯恩利 红军势必全力冲四

（利物浦综合电）上一仗凭着门将阿利森（Alisson）在最后关头的头顶进球奇迹般获胜后，“红军”利物浦（Liverpool）如今士气如虹，明天凌晨（新加坡时间）势必拿下弱旅伯恩利（Burnley），一举冲进英超前四名。

在星期一凌晨对垒西布罗米奇（West Brom）的联赛中，利物浦在完场补足时间获得角球，阿利森毅然冲进对方禁区，并以头球顶破对方龙门，助红军神奇地以2比1险胜，把争取下赛季欧洲冠军联赛资格的主动权掌握在自己手中。