面对弱旅伯恩利 红军势必全力冲四

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月19日 5:00 AM

▲门将阿利森（黑衣者）上一仗在最后关头的头顶进球，助利物浦取得三连胜，全队目前士气高涨。（路透社）
▲门将阿利森（黑衣者）上一仗在最后关头的头顶进球，助利物浦取得三连胜，全队目前士气高涨。（路透社）

字体大小:

（利物浦综合电）上一仗凭着门将阿利森（Alisson）在最后关头的头顶进球奇迹般获胜后，“红军”利物浦（Liverpool）如今士气如虹，明天凌晨（新加坡时间）势必拿下弱旅伯恩利（Burnley），一举冲进英超前四名。

在星期一凌晨对垒西布罗米奇（West Brom）的联赛中，利物浦在完场补足时间获得角球，阿利森毅然冲进对方禁区，并以头球顶破对方龙门，助红军神奇地以2比1险胜，把争取下赛季欧洲冠军联赛资格的主动权掌握在自己手中。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容