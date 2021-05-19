瓜迪奥拉：没有特别待遇 阿圭罗欧冠决赛未必出赛

曼市（Man City）主帅瓜迪奥拉（Guardiola）告诉阿根廷前锋阿圭罗（Aguero），在挑选本月底对垒“蓝军”切尔西（Chelsea）的欧冠决赛球队名单时，他不会感情用事，阿圭罗也不会有特别待遇。

阿圭罗是曼市队史上进球最多的球员，这名阿根廷前锋已经效力这支英超冠军10年，将在这个赛季结束后离开，这也意味着本月29日葡萄牙城市波尔图对垒切尔西的欧冠决赛将是他在曼市的最后一场战役。