瓜迪奥拉：没有特别待遇 阿圭罗欧冠决赛未必出赛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 阿圭罗因为伤痛困扰，本赛季多次缺勤比赛，主帅瓜迪奥拉不保证这名队史进球最多的前锋能在欧冠决赛上阵。（法新社） 字体大小: 小 中 大 曼市（Man City）主帅瓜迪奥拉（Guardiola）告诉阿根廷前锋阿圭罗（Aguero），在挑选本月底对垒“蓝军”切尔西（Chelsea）的欧冠决赛球队名单时，他不会感情用事，阿圭罗也不会有特别待遇。阿圭罗是曼市队史上进球最多的球员，这名阿根廷前锋已经效力这支英超冠军10年，将在这个赛季结束后离开，这也意味着本月29日葡萄牙城市波尔图对垒切尔西的欧冠决赛将是他在曼市的最后一场战役。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿圭罗 曼市 欧冠决赛 指医疗体系已不胜负荷 东京医师协会呼吁取消东奥 湖人勇士会师附加赛 詹姆斯柯里对决重现