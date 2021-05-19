强风影响发挥导致失利 维纳斯：我控制不了上帝

（帕尔马综合电）美国网球名将维纳斯·威廉姆斯本周一在帕尔马举行的艾米利亚—罗马涅公开赛上，遭外围赛选手安娜·施米德洛娃逆转，比分为7比5、2比6、2比6。

在这场颇有争议的比赛中，强风导致维纳斯被判违规。

40岁的维纳斯在首盘以2比5落后的情况下奋起直追，以7比5拿下第一盘胜利。但这名美国老将随后却失去了对比赛的控制，因为强风迫使她在发球时间上有所拖延，导致自己被判犯规。

维纳斯在次盘1比4落后时告诉主裁：“我无法控制上帝。我只是说风一吹，我就无能为力。”

这位前世界头号女单回到底线前向天上指了指，说自己无法控制上帝。

随着美国人的非受迫性失误不断增加，她彻底失去了势头。双方战至决胜盘时维纳斯仍无法逆转场上局面，经过2小时39分钟的激战后宣告出局。此役战罢，维纳斯也迎来了个人在巡回赛上的四连败。

艾米利亚-罗马涅是一项250积分的职业女子网球员协会（WTA）的巡回赛，维纳斯的妹妹、美国“黑珍珠”塞雷娜在意大利公开赛“一轮游”，本站持外卡出战的她希望在法国公开赛开始前找到红土竞技状态。

塞雷娜的首圈对手是年仅17岁的意大利小将丽莎·皮加图。在这场年龄相差22岁的比赛中，头号种子塞雷娜以6比3、6比2轻松胜出。

这名23次大满贯得主赛后受访时说：“丽莎打得很好。她告诉我她才17岁，她的未来非常光明，她把比赛处理得很好，我期待她未来的表现。”