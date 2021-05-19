英冠升级附加赛半决赛 伯恩茅斯斯旺西首回合获胜 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 翼锋丹朱马（右）攻入一球，帮助伯恩茅斯在两回合的附加赛半决赛中占得先机。（路透社） 字体大小: 小 中 大 英冠升级附加赛半决赛首回合昨天凌晨（新加坡时间）结束，伯恩茅斯（Bournemout）和斯旺西（Swansea）各自以1比0小胜对手，获得胜利。次回合将在本周末进行。在本赛季英冠积分榜排名第六的伯恩茅斯昨天在主场击败排名第三的布伦特福德（Brentford），球队在控球率仅42%的情况下，凭借翼锋丹朱马（Danjuma）在第55分钟攻入全场唯一进球，帮助球队在两回合的比赛中占得先机。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英超联赛 伦敦 斯旺西 布伦特福德 伯恩茅斯 巴恩斯利 指医疗体系已不胜负荷 东京医师协会呼吁取消东奥 湖人勇士会师附加赛 詹姆斯柯里对决重现