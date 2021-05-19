英冠升级附加赛半决赛 伯恩茅斯斯旺西首回合获胜

英冠升级附加赛半决赛首回合昨天凌晨（新加坡时间）结束，伯恩茅斯（Bournemout）和斯旺西（Swansea）各自以1比0小胜对手，获得胜利。次回合将在本周末进行。

在本赛季英冠积分榜排名第六的伯恩茅斯昨天在主场击败排名第三的布伦特福德（Brentford），球队在控球率仅42%的情况下，凭借翼锋丹朱马（Danjuma）在第55分钟攻入全场唯一进球，帮助球队在两回合的比赛中占得先机。