湖人勇士会师附加赛 詹姆斯柯里对决重现

勇士常规赛最后一波六连胜，湖人常规赛最后一波五连胜，两支拥有庞大粉丝群的球队明晨将在季后赛附加赛中相遇，而这样一场对决关注度绝不低于NBA总决赛。

金州勇士（Golden State Warriors）和洛杉矶湖人（LA Lakers）明晨将在季后赛附加赛中相遇，柯里（Curry）与詹姆斯（James）之间的对决将再度重现，2018年的NBA总决赛仿佛重演。