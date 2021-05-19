湖人勇士会师附加赛 詹姆斯柯里对决重现

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来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年5月19日 5:00 AM

今年2月，湖人以117比91大胜勇士，詹姆斯（左）带球突破柯里上篮得分。（法新社）
今年2月，湖人以117比91大胜勇士，詹姆斯（左）带球突破柯里上篮得分。（法新社）

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勇士常规赛最后一波六连胜，湖人常规赛最后一波五连胜，两支拥有庞大粉丝群的球队明晨将在季后赛附加赛中相遇，而这样一场对决关注度绝不低于NBA总决赛。

金州勇士（Golden State Warriors）和洛杉矶湖人（LA Lakers）明晨将在季后赛附加赛中相遇，柯里（Curry）与詹姆斯（James）之间的对决将再度重现，2018年的NBA总决赛仿佛重演。

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