湖人勇士会师附加赛 詹姆斯柯里对决重现 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 今年2月，湖人以117比91大胜勇士，詹姆斯（左）带球突破柯里上篮得分。（法新社） 字体大小: 小 中 大 勇士常规赛最后一波六连胜，湖人常规赛最后一波五连胜，两支拥有庞大粉丝群的球队明晨将在季后赛附加赛中相遇，而这样一场对决关注度绝不低于NBA总决赛。金州勇士（Golden State Warriors）和洛杉矶湖人（LA Lakers）明晨将在季后赛附加赛中相遇，柯里（Curry）与詹姆斯（James）之间的对决将再度重现，2018年的NBA总决赛仿佛重演。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 詹姆斯 克利夫兰骑士 柯里 NBA总决赛 金州勇士 洛杉矶湖人 多伦多猛禽 菲尼克斯太阳 犹他爵士 新奥尔良鹈鹕 萨克拉门托大王 早 说 指医疗体系已不胜负荷 东京医师协会呼吁取消东奥