凯尔特人顺利晋级 黄蜂惨遭淘汰出局

凯尔特人主将塔图姆在比赛第三节发威，全场比赛砍下50分，带领球队搭上季后赛末班车。

（波士顿综合电）美国职业篮球联赛（NBA）东岸两场附加赛昨天结束，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）胜华盛顿巫师（Washington Wizards），以东岸排名第七的身份顺利晋级季后赛；夏洛特黄蜂（Charlotte Hornet）不敌印第安纳溜马（Indiana Pacers），被淘汰出局；巫师和溜马将在明天拼抢东岸最后一张季后赛门票。