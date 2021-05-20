凯尔特人顺利晋级 黄蜂惨遭淘汰出局 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM 塔图姆（左）单枪匹马攻陷巫师防线，助凯尔特人晋级季后赛。（法新社） 字体大小: 小 中 大 凯尔特人主将塔图姆在比赛第三节发威，全场比赛砍下50分，带领球队搭上季后赛末班车。（波士顿综合电）美国职业篮球联赛（NBA）东岸两场附加赛昨天结束，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）胜华盛顿巫师（Washington Wizards），以东岸排名第七的身份顺利晋级季后赛；夏洛特黄蜂（Charlotte Hornet）不敌印第安纳溜马（Indiana Pacers），被淘汰出局；巫师和溜马将在明天拼抢东岸最后一张季后赛门票。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA 凯尔特人 波士顿凯尔特人 印第安纳溜马 夏洛特黄蜂 韦斯特布鲁克 布鲁克林网 华盛顿巫师 比尔 塔图姆 早说 萨布丽娜成为WNBA 史上最年轻三双球员