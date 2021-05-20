萨布丽娜成为WNBA 史上最年轻三双球员

（路透电）萨布丽娜·伊内斯库（Sabrina Ionescu）昨天（5月19日）在美国女子职业篮球联赛（WNBA）砍下三双，成为WNBA史上最年轻达成此成就球员。

现年23岁又163天的萨布丽娜是2020年WNBA选秀状元，目前效力纽约自由（New York Liberty）。昨天她贡献26分、10个篮板和12次助攻，帮助球队以86比75战胜明尼苏达山猫（Minnesota Lynx）。

这是纽约自由在过去14年来的最好开局，在取得新赛季三连胜的同时，萨布丽娜也成为球队史上首名斩获三双数据的球员，同时也是WNBA史上最年轻的三双球员，打破了迪安娜·诺兰（Deanna Nolan）的纪录。迪安娜当时的年龄是25岁又269天。

萨布丽娜赛后说：“在一场胜利中获得三双固然重要，但我也为我的队友和教练团队感到骄傲，感谢他们帮助我取得这一成绩。我非常感激。”

自由队主帅沃尔特·霍普金斯（Walt Hopkins）对这名年轻球星的成功并不感到惊讶。他表示，萨布丽娜为这一刻付出了极大的努力。

“她对自己、对队友和对胜利的渴望都保持一种特殊的心态。她的队友也会极力配合她。我们之所以能有这么好的开局，是因为她们对胜利都保持渴望。”

美国职业篮球赛（NBA）已故巨星科比·布莱恩特（Kobe Bryant）生前致力推动女篮，对萨布丽娜来说，布赖恩特亦师亦友。5月16日，布赖恩特正式入选名人堂，萨布丽娜参与典礼见证。

她说：“这真的很特别。我希望每次我打球的时候都能把他的这种曼巴（精神）带到场上。”

“曼巴精神”是布赖恩特的座右铭。