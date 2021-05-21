穆勒与胡梅尔斯入选德国队名单

（柏林综合电）继法国队之后，德国队在前天也公布了其参加欧洲足球锦标赛的26人大名单。

三年前遭公开弃用的穆勒（Mueller）和胡梅尔斯（Hummels）两员老将赫然在列，但另一位重要球员德拉克斯勒（Draxler）此次没有入选。

德国主帅勒夫（Loew）在2018年世界杯惨败后宣布弃用穆勒、胡梅尔斯和博阿滕（Boateng）这三位老将。然而德国后防线上如今缺少一位主心骨，进攻球员过去两个赛季中的状态也只能说是一般，加上德国去年以0比6在欧洲联赛中惨败给西班牙，勒夫只能改变计划。

勒夫欧锦赛后就将离任，他将重建计划失败归咎于冠病疫情。勒夫说：“在现在的情况下，只能打断重建。在防线上，我们的稳定程度不够理想……在一些比赛中，我们也感到缺乏经验。胡梅尔斯是一位在后防线上极具影响力的球员，同时也非常有经验。”

穆勒过去两个赛季在拜仁慕尼黑（Bayern Munich）表现十分出众，本赛季他单单在德甲就贡献了18助攻11进球，帮助拜仁夺得德甲冠军。胡梅尔斯则帮助多特蒙德夺得了德国国家杯冠军。

德国队中另一个引人注目的名字是效力法甲摩纳哥（Monaco）的前锋弗兰德（Volland），弗兰德本季在法甲攻入16球，勒夫说：“我们想要不同类型的进攻球员，速度快的有维尔纳（Werner）或者萨内（Sane），我们在看过弗兰德本赛季在法甲的表现后，决定将他招入进来，他身体很强壮，以他的身体素质和门前威慑能力，他可以帮助到我们。”

德国本届比赛和匈牙利、葡萄牙和法国分在F组，这是本届欧锦赛的死亡之组。

作为主办国之一，德国三场小组赛都会在慕尼黑出战。勒夫说：“我还没有给比赛设下目标。这一次我们并不是像法国这样的大热门，但这也不一定是坏事。”