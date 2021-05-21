冯天薇于梦雨携林叶出征东奥乒乓女团赛

国际乒总昨天公布了参加东京奥运会乒乓球男女团体赛的球队和选手名单，包括新加坡女队在内，共有31支球队93名选手入围东京奥运会男女团体阵容。

我国三名女将冯天薇、于梦雨、林叶昨天对《联合早报》表示：“非常荣幸能够代表新加坡征战东京奥运会，希望通过团队的力量完成好比赛，取得好成绩。”

根据国际乒总规定，每支球队最多可分别派出三名选手参加男女团体比赛。

这次女团因为朝鲜退出奥运，仅15队参赛，亚洲球队最多，共六队：中国、日本、香港、台湾、韩国与新加披。

新加坡女队领军人物冯天薇自3月中旬以来一直在日本训练。这次日本疫情反弹，她所在的大阪也非常严重，生活和训练都遭遇到前所未有的困难，举步维艰。但为能有好的状态参加奥运会，她和教练每天都在克服困难，努力坚持着。

获悉自己的名字出现在国际乒总公布的名单上，冯天薇感慨万千，为自己所有的坚持和付出感到欣慰。她说：“这是我第四次参加奥运会，希望能够在这届特殊的奥运会上安全完成比赛，争取好成绩。也希望这个团队越来越强大。”

在3月份世界乒乓球职业大联盟（WTT）多哈常规挑战中，于梦雨表现出色打进女单四强。但因比赛过多，导致在随后的球星挑战赛中身体疲劳引发伤病。

对于自己的第二次奥运会之旅，于梦雨表示很荣幸能有这个机会，这也是自己坚持下来的动力。她说：“我会尽全力从伤病中恢复状态，积极训练。感谢乒总领导一路以来的支持和帮助。希望通过努力，在这届奥运会中取得理想的成绩。”

相比两位大姐姐，林叶则是首次参加奥运会。她坦言：“心情很激动，却也有些担心。因为一直没有比赛，对自己的状态不是特别的了解，但肯定会全力以赴。”

东京奥运会将于7月23日至8月8日举行，乒乓球项目比赛日期从7月24日至8月6日，先单项后团体，首枚金牌来自混双。比赛地点是东京体育馆。