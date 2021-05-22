柯里、恩比德和约基奇 入围本赛季MVP 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球赛（NBA）联盟昨天公布常规赛各大奖项的最终候选名单，柯里（Curry）、恩比德（Embiid）和约基奇（Jokic）入围本赛季最有价值球员（MVP）奖。柯里曾在2015年和2016年两次获得常规赛MVP称号，恩比德和约基奇则从未得过这个奖项。本赛季，柯里场均获得32分，以33岁的年龄成为自迈克尔·乔丹（Michael Jordan）以来，获得“得分王”殊荣的年纪最大球员。与此同时，柯里的三分球数在全联盟排名第一，在历史数据中排名第二，并打破了金州勇士（Golden State Warriors）的得分和助攻纪录。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 金州勇士 塞尔维亚 纽约尼克斯 丹佛金块 夏洛特黄蜂 明尼苏达灰狼 犹他爵士 菲尼克斯太阳 柯里 恩比德 约基奇 国际奥委会： 即便处在紧急事态东京奥运仍可安全举行 费代丽卡宝刀未老 捷克小将异军突起