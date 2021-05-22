柯里、恩比德和约基奇 入围本赛季MVP

美国职业篮球赛（NBA）联盟昨天公布常规赛各大奖项的最终候选名单，柯里（Curry）、恩比德（Embiid）和约基奇（Jokic）入围本赛季最有价值球员（MVP）奖。

柯里曾在2015年和2016年两次获得常规赛MVP称号，恩比德和约基奇则从未得过这个奖项。

本赛季，柯里场均获得32分，以33岁的年龄成为自迈克尔·乔丹（Michael Jordan）以来，获得“得分王”殊荣的年纪最大球员。与此同时，柯里的三分球数在全联盟排名第一，在历史数据中排名第二，并打破了金州勇士（Golden State Warriors）的得分和助攻纪录。