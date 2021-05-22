国际奥委会： 即便处在紧急事态东京奥运仍可安全举行

日本冠病疫情未受控制，民意调查与国际舆论都普遍反对奥运如期在7月23日举行。不过国际奥委会再次强调，奥运箭在弦上，就算日本处在紧急事态的严格防疫阶段，奥运还是会照旧举行。各国参与奥运的团队将派出额外医疗人员，以减轻当地医疗系统的负担。

（东京综合电）国际奥委会副主席兼东京奥组委会协调委员会主席科茨（Coates）重申，本届东京奥运会将于7月23日如期开幕，就算届时东京仍处在“紧急事态宣言”，奥运仍会举办。

他也指出，各国参与奥运的团队将派出额外医疗人员，以减轻当地医疗系统的负担。

东京奥委会协调委员会结束会议后，昨天傍晚召开记者会，科茨表示，东京奥运起跑线就在眼前，再次重申赛事可以安全举行。

他说：“经过了八年的筹备，东京奥运近在咫尺。奥运会将是安全的，这对每个参与者和日本人民来说都是安全的。”

七成大中型企业

不希望奥运举行

不过由日经研究所于本月6日至17日展开的一项调查显示，因担心举办奥运将加剧冠病病毒扩散，有接近70%日本企业希望东京奥运会取消或再次延期。

该研究所调查了约480家大中型非金融企业，其中约230家企业回答了有关奥运会的问题。调查结果显示，有37%的企业赞成取消东京奥运会，32%希望再次延期。赞成取消东京奥运会的比例与二月份的调查相比有所提高，当时赞成取消或延期的比例分别是29%和36%。

调查也显示，有四分之一企业认为，东京奥运会如果取消，将造成巨大经济损失，近60%受调查日企说认为经济损失有限，约13%说经济损失相对较小。

这项调查结果与近期的民意调查大致相符，但科茨淡化了最近的负面民调和国际舆论。他认为，民调数字可能与日本的疫苗接种规模有关联。

他说：“公共舆论将会改观，如果没有改善，我们依然会确保任务继续完成。”

东京奥组委主席桥本圣子则承认，有部分当地民众确实“对外来人口入境参加东京奥运会感到不安”，但她表示，东京奥组委已为此准备好了“三个彻底”，分别包括“彻底减少入境人口”，“彻底限制行为”，以及“彻底审查医疗制度。”

据估计，奥运期间每天将进行5万至6万次冠病检测。桥本圣子表示，届时每天将有230名日本医生和310名护士为奥运会执勤，而已退休的护士也很有可能会被征召出勤予以协助。

日本当地疫苗接种进度缓慢，截至目前仅有4%的人口接种疫苗，接种率在G7七国集团中排名垫底。

日本昨天刚批准英国阿斯利康疫苗和美国莫德纳疫苗，力求加快接种速度。

法国总统马克龙

计划出席奥运

预计超过200个国家与地区的1万零500名运动员将参加东京奥运，目前约有70%的运动员获得正赛资格。

另一方面，法国总统马克龙计划参加东京奥运会开幕式，一同前行的还将包括法国教育部长布朗盖和法国体育部长罗克萨娜。

罗克萨娜昨天接受当地广播电台采访时说：“法国总统马克龙计划参加东京奥运会开幕式，我们必须在奥运会闭幕时接过2024年巴黎奥运会的火炬。”

法国巴黎是2024年夏季奥运会的主办城市。