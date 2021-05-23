NBA 莫兰特与柯里世代对决 灰熊击倒勇士晋级季后赛

年轻的孟菲斯灰熊客场战胜金州勇士，成功通过附加赛拿到西岸第八种子资格，马不停蹄明天就将挑战西岸龙头犹他爵士。柯里与勇士虽然无缘季后赛，但这支伤残球队值得更大的尊重。

孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）昨天的战术很简单，就是阻止柯里（Curry）得分。

他们做得很好，布鲁克斯（Brooks）展现了防守的睿智，不断干扰柯里，最终柯里“只”拿到39分。灰熊的针对性防守也造成金州勇士（Golden Warriors）失误高达21次。

现年33岁的柯里是改变美国职业篮球赛（NBA）常理的史诗级球员，本赛季他几乎凭一己之力把勇士带到西岸第八名，得以参加因赛季缩短而设计的附加赛。

昨天的大通银行中心，主队王牌柯里的对面，是去年的新人王、越来越成熟的二年级生莫兰特（Morant）。去年在迪士尼安全泡泡里，莫兰特就几乎把灰熊送进季后赛。昨天他终于实现心愿。

未来属于莫兰特

21岁的莫兰特以出色的控球和爆发力闻名，不过昨天他外线手感极烫，三分球10投5中，全场得35分，外加六个篮板和六次助攻。赛后他说：“我就是来投这些球的。”证明他有备而来，整支灰熊队都有备而来。

未来是属于莫兰特的，加时赛剩下最后四秒，他冲入油漆区，面对防守球员横向起跳，轻巧抛投得分，让勇士再无翻身余地。最终比分锁定在117比112，灰熊胜利。

当然一个人不可能完成所有工作，莫兰特还需要布鲁克斯的防守能力，凯尔·安德森（Kyle Anderson）的淡定，加上其他工兵型球员，这支灰熊队有能力与犹他爵士（Utah Jazz）一拼。

至于勇士，本赛季普遍不受外界看好。

赛季最后阶段，怀斯曼（Wiseman）与乌布雷（Oubre）先后受伤，维金斯（Wiggins）则多次证明自己大赛无用，所有重担都交到柯里与德雷蒙德·格林（Draymond Green）两元老肩上。昨天的板凳球员分数，灰熊40分，勇士27分，就可说明一切。

这个赛季柯里成为常规赛得分王，场均32分，整个赛季总共投进337个三分球，是NBA之最，第二名希尔德（Hield）只有282个。柯里生涯三分球总数2832个，下赛季应可顺理成章超越雷·艾伦（Ray Allen，2973球）成为NBA历史最强三分手。

柯里应成为本赛季MVP

无缘季后赛，很可能让柯里在来临的常规赛最有价值球员（MVP）投票中吃大亏。也打击了格林争取最佳防守球员奖的机会。

这个赛季的柯里让我想起2013年的科比·布赖恩特（Kobe Bryant），当时他已经34岁，正追求第六个总冠军荣耀，但洛杉矶湖人（LA Lakers）却在西岸八强边缘徘徊。整个4月份科比几乎场场打满48分钟，结果在4月12日对垒勇士的比赛中跟腱断裂，从此篮球生涯进入暮年。科比以他的身体为赌注，将湖人送入季后赛，但球队第一圈就被圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）横扫出局。

有人认为2013年是科比职业生涯表现最好的一年，同理，不少人也觉得柯里打出了个人生涯的代表赛季，拿不到MVP好可惜。

主帅克尔（Kerr）本赛季相当保护柯里，见好就收，勇士不能再折损大将。止步附加赛其实也够了，难道要再进入季后赛冒险？

柯里还可以等，下赛季克雷·汤普森（Klay Thompson）回归，浪花兄弟同时在场，对手就需要两个布鲁克斯般的防守专家上阵。到时就会不一样了。

昨天最可惜的是现场的勇士球迷。一些人选择在莫兰特抛投扑灭勇士希望之后离开球场，也许他们是不忍心看着球队输球，也许他们真心残忍，不理解篮球竞技之凄美。但我想说的是，这个赛季的柯里与勇士队，值得球迷更好的对待。