苏亚雷斯攻入致胜球 助体马夺西甲冠军

（巴利亚多利德综合电）西甲的冠军战到最后一轮联赛才知道花落谁家，体育马德里（Atletico Madrid）作客保级球队巴利亚多利德（Real Valladolid）以2比1胜出，成功夺冠。

苏亚雷斯（Suarez）是本场比赛的致胜功臣，他下半场的进球证明自己的实力。这名乌拉圭球员上赛季被迫离开巴塞罗那（Barcelona），来到体马开始新赛季。

苏亚雷斯本赛季攻入21个进球，帮助体马赢得了自2014年以来的首个联赛冠军。劲敌皇家马德里（Real Madrid）虽然也在最后一轮获胜，但因为主动权在体马手上，最终只能屈居亚军。

体马夺冠功臣苏亚雷斯赛后透露在巴塞不重视自己后，是体马给了他证明自己实力的机会。

他说：“去年夏天很艰难，巴塞罗那不重视我，但体马为我打开了新的一扇门，给了我机会，让我证明我仍然可以成为球队的力量。”

巴利亚多利德的普莱诺（Plano）在第18分钟先拔头筹，建立1比0的半场优势后，马竞前锋科雷亚（Correa）在第57分扳回一城。体马10分钟后凭着苏亚雷斯的进球完成逆转，夺得队史上的第11座西甲冠军。

主帅西梅奥内（Simone）对这位34岁的前锋赞誉有加，他说：“苏亚雷斯是个有个性的人，他是个得分手。就算离开了像巴塞这样的非凡球会，他仍想要继续展示他是世界上最棒的球员之一。他很快就融入了球队，他在这里感觉很舒服，这就是为什么他最终拥有了一个梦幻般的赛季。”

当终场哨声吹响时，体马球员们纷纷跑到球场上，苏亚雷斯在一堆红白相间的球衣下与大伙儿一起庆祝，最令人紧张和不可预测的冠军争夺战终于结束了。

另一边厢，皇马在末轮以2比1击败比利亚雷亚尔（Villareal）。但一个没有冠军奖杯的赛季让主帅齐达内（Zidane）的未来充满不确定性。

齐达内拒绝评论自己的未来，这位法国籍主帅说：“我将在接下来的几天里与球队讨论，但不是现在，我们将在接下来的几天里看看能做些什么。”

皇马在国王杯的第三轮就遭丙级球队阿尔科亚诺（Alcoyano）淘汰，而他们在欧洲冠军联赛的征程则不敌英超球队切尔西（Chelsea），止步半决赛。

昨晨的最后一轮比赛，皇马在对垒比利亚雷亚尔的比赛中大部分时间都处于落后，比利亚雷亚尔的皮诺（Pino）在第20分钟首开纪录后，皇马最终凭借本泽马（Benzema）和莫德里奇（Modric）的进球在比赛结束前10分钟逆袭。然而体马的获胜意味着他们的一切努力都是枉然。