软银创办人孙正义：主办东奥代价太大

（东京路透电）日本在疫苗接种进度上非常缓慢，软银集团创办人兼总裁孙正义对在大流行病期间是否应该继续举办东京奥运会表达困惑和担忧。

这位亿万富翁在推特上用日文写道：“目前，有超过80%的人希望东京奥运会推迟或取消。是谁在用什么权力在强行推进？”

在周日（5月23日）晚些时候的一条后续推文中，他再次写道：“国际奥委会有权力决定要继续举行奥运会吗？有人说如果奥运会取消了需要支付巨额罚款，但如果来自200个国家的10万人涌向疫苗接种滞后的日本，导致变种病毒扩散，我认为我们可能会失去更多，像是生命、紧急状态下的补助金负担、GDP下跌、公众的耐心。”

孙正义之所以会有如此言论，是因为国际奥委会副主席科茨上周五表示，即使东京处于紧急状态，奥运会也绝对会举办。

科茨说：“为了保护运动员和日本人民的安全，我们所制定的所有计划都是基于最糟糕情况的设想。”

冠状病毒去年初开始肆虐全球，原定于2020年举办的东京奥运会不得不延期一年，改至今年7月23日举办。

如今距离奥运会还有不到两个月的时间，日本的疫情却迟迟不见好转，传染性极强的冠病持续给当地医疗系统带来压力，日本包括东京在内的大部分地区仍处于紧急状态中。

这样的情况导致大多数日本民众反对举办今年的奥运会。根据路透社的调查显示，接近70%的日本企业也希望取消或推迟奥运会。

日本目前的疫苗接种率只有4.4%，是世界较大的富裕国家中接种最慢的。目前为止，日本已有71万1360起冠病病例，死亡病例为则达到1万2232人。