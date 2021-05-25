帅罗成为意甲最佳射脚 史上首位欧三联赛金靴奖得主

（都灵综合电）葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）夺得本赛季意甲金靴奖，成为首位夺过三大联赛（英超、西甲与意甲）金靴奖的球员。另外，那波利（Napoli）因为冲击下赛季欧冠赛资格失败，宣布主帅加图索（Gattuso）下课。

36岁的罗纳尔多本赛季攻入29个联赛进球，比本届意甲冠军国际米兰（Inter Milan）的卢卡库（Lukaku）多出五个，成功赢得最佳射脚荣誉。

这名葡萄牙前锋2008年为英超豪门曼联（Man Utd）效力时也曾赢过最佳射脚。转会到西甲劲旅皇家马德里（Real Madrid）后，他在2011年、2014年以及2015年获得金靴奖。

这是帅罗在尤文图斯（Jubentus）效力三个赛季以来，首次成为进球最多的意甲球员，前两个赛季他分别贡献21个和31个进球。迄今为止，在所有比赛里罗纳尔多已为尤文攻进了101个球。

那波利主帅下课

尤文在最后一轮联赛以4比1击败博洛尼亚（Bologna）后，锁定了下赛季欧冠席位。此前一直有传言称，如果尤文不能进入前四，罗纳尔多将考虑离队。

另一边厢，那波利球会会长德劳伦蒂斯（De Laurentiis）前天宣布，球队在意甲以第五名结束本赛季后，主帅加图索将离队。

那波利在最后一轮联赛主场以1比1踢和维罗纳（Verona），让尤文反超，取代他们挤进前四。

德劳伦蒂斯赛后在推特上写道：“亲爱的里诺（加图索），我很高兴能和你一起度过将近两个赛季。谢谢你的付出，祝你无论到哪里都能取得成功。也为你的妻子和孩子献上拥抱。”

加图索在2019年12月接替安切洛蒂（Ancelotti）成为那波利主帅，并在去年带领该队获得了意大利杯冠军。