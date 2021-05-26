热刺希望召回波帅留住凯恩

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月26日 5:00 AM

　托特纳姆希望能召回波凯蒂诺执教球队。（路透社）
　托特纳姆希望能召回波凯蒂诺执教球队。（路透社）

字体大小:

在错过下个赛季的欧冠与欧洲联赛，只能角逐欧洲协会联赛杯后，“热刺”托特纳姆（Tottenham）可能召回前主帅波凯蒂诺（Pochettino）执教。

据英国《太阳报》报道，热刺主席列维（Levy）私下向朋友承认，当年开除波凯蒂诺是他足球生涯重最糟糕的一次错误决定，他希望能召回目前在法甲豪门巴黎圣日尔曼（PSG）执教的这名阿根廷籍主帅。该报也透露，波凯蒂诺在PSG工作也不开心，球队在刚结束的赛季丢失联赛锦标，他正认真考虑重回热刺的可能性。波凯蒂诺认为他在热刺还有未完成的任务。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容