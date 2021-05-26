英冠升级附加赛决赛 双方盼能有更多球迷入场 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月26日 5:00 AM 稍早前在温布里球场进行的足总杯，现场观战人数达到2万1000人。（路透社） 字体大小: 小 中 大 英冠升级附加赛将于本周六在伦敦温布里球场进行，决赛双雄布伦特福德（Brentford）与斯旺西（Swansea）将为最后一个英超席位进行争夺。两队恳求有关当局让更多球迷入场观看比赛。稍早前，在莱斯特（Leicester）与切尔西（Chelsea）之间举行的足总杯赛，现场球迷人数达到2万1000人，但英冠升级附加赛决赛的观战人数上限仅为1万人，且布伦特福德和斯旺西两支队伍的球迷人数也各自被限制在4000人以内。双方管理层为此感到十分不满，认为这样的规定有双标嫌疑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英超 切尔西 伦敦 斯旺西 莱斯特 布伦特福德 盯紧拓荒者主将 金块次仗成功复仇 爵士队克拉克森 当选赛季最佳第六人