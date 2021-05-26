英冠升级附加赛决赛 双方盼能有更多球迷入场

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月26日 5:00 AM

稍早前在温布里球场进行的足总杯，现场观战人数达到2万1000人。（路透社）
稍早前在温布里球场进行的足总杯，现场观战人数达到2万1000人。（路透社）

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英冠升级附加赛将于本周六在伦敦温布里球场进行，决赛双雄布伦特福德（Brentford）与斯旺西（Swansea）将为最后一个英超席位进行争夺。

两队恳求有关当局让更多球迷入场观看比赛。

稍早前，在莱斯特（Leicester）与切尔西（Chelsea）之间举行的足总杯赛，现场球迷人数达到2万1000人，但英冠升级附加赛决赛的观战人数上限仅为1万人，且布伦特福德和斯旺西两支队伍的球迷人数也各自被限制在4000人以内。双方管理层为此感到十分不满，认为这样的规定有双标嫌疑。

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