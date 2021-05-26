瓜迪奥拉再度获颁 LMA年度最佳教练奖

瓜迪奥拉（Guardiola）周一被英格兰联赛教练协会（League Managers Association，简称LMA）评为年度最佳教练，他形容正是因为身边都围绕着顶级专业人士，才让自己有机会赢得这个殊荣。

瓜迪奥拉上一次获得LMA最佳教练奖是在2017-18赛季，该赛季，瓜帅率领曼市（Man City）打破100分记录，而曼市也因此成为英超球会史上首支能够在单赛季积分破百的球队。本赛季，他率领曼市以86分的积分，12分的优势夺得四年来的第三个英超桂冠，以及联赛杯四连冠。