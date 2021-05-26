瓜迪奥拉再度获颁 LMA年度最佳教练奖

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月26日 5:00 AM

　曼市主帅瓜迪奥拉形容，这个赛季是球队遇到过最具挑战的一个赛季。“但球员都很棒，他们的奉献和专业精神从未动摇。”（路透社）
　曼市主帅瓜迪奥拉形容，这个赛季是球队遇到过最具挑战的一个赛季。“但球员都很棒，他们的奉献和专业精神从未动摇。”（路透社）

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瓜迪奥拉（Guardiola）周一被英格兰联赛教练协会（League Managers Association，简称LMA）评为年度最佳教练，他形容正是因为身边都围绕着顶级专业人士，才让自己有机会赢得这个殊荣。

瓜迪奥拉上一次获得LMA最佳教练奖是在2017-18赛季，该赛季，瓜帅率领曼市（Man City）打破100分记录，而曼市也因此成为英超球会史上首支能够在单赛季积分破百的球队。本赛季，他率领曼市以86分的积分，12分的优势夺得四年来的第三个英超桂冠，以及联赛杯四连冠。

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