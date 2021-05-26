瓜迪奥拉再度获颁 LMA年度最佳教练奖 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月26日 5:00 AM 曼市主帅瓜迪奥拉形容，这个赛季是球队遇到过最具挑战的一个赛季。“但球员都很棒，他们的奉献和专业精神从未动摇。”（路透社） 字体大小: 小 中 大 瓜迪奥拉（Guardiola）周一被英格兰联赛教练协会（League Managers Association，简称LMA）评为年度最佳教练，他形容正是因为身边都围绕着顶级专业人士，才让自己有机会赢得这个殊荣。瓜迪奥拉上一次获得LMA最佳教练奖是在2017-18赛季，该赛季，瓜帅率领曼市（Man City）打破100分记录，而曼市也因此成为英超球会史上首支能够在单赛季积分破百的球队。本赛季，他率领曼市以86分的积分，12分的优势夺得四年来的第三个英超桂冠，以及联赛杯四连冠。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 曼市 切尔西 曼联 瓜迪奥拉 葡萄牙 西哈姆 弗格森 莱斯特 诺里奇 盯紧拓荒者主将 金块次仗成功复仇 爵士队克拉克森 当选赛季最佳第六人