盯紧拓荒者主将 金块次仗成功复仇

金块昨天对垒拓荒者的西岸季后赛首轮第二场战役打得十分激烈，全场共出现52次犯规，包括四次技术犯规和两次恶意犯规。金块最终击败对手，报回首仗落败的一箭之仇。

（丹佛综合电）尽管利拉德（Lillard）次节爆发，单节轰下22分、命中六记三分球追平美国职业篮球赛（NBA）季后赛纪录，但波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）最终仍在客场以109比128不敌丹佛金块（Denver Nuggets），双方在这个季后赛首轮系列赛战成1比1平手。

本场比赛打得尤为激烈，全场共出现52次犯规，包括四次技术犯规和两次恶意犯规，而两次恶意犯规都来自拓荒者。

金块一开局就展现出势在必得的勇态，而利拉德的顽强反抗也让拓荒者保住了逆转的希望。但比赛到了下半场，金块让戈登（Gordon）盯防利拉德，成功压制住后者的火力，整节比赛仅出手五次命中两球得到8分，个人进攻能力大减，最终金块收割胜利。

金块主帅马龙（Malone）赛后透露，当利拉德在上半场得到32分后，教练组就打算让戈登来对付他。

马龙说：“这是我们把戈登带到这里的原因之一，那就是防守的多功能性。显然他接受了，这是最棒的部分，这也是戈登一直想做的。”

除了利拉德砍下全场最高的42分、4个篮板和10次助攻外，拓荒者的麦科勒姆（McCollum）也贡献21分和6个篮板。金块这边，约基奇（Jokic）砍下全队最高的38分、8个篮板和5次助攻，波特（Porter）进账18分、4个篮板和2次抢断。

谈及比赛中的三分球表现，利拉德表示，希望这样的手感能够持续下去。

“我希望有更多的无球跑动。通常大个子球员有着身高和身体优势，但当你开始多做一些无球跑动时，你肯定可以获得一些出手空间。”

本场比赛，金块采取了力量型战术，打得十分强硬。拓荒者主帅斯托茨（Stotts）表示，球队未能够对此做出及时反应。

他说：“本场比赛他们显得更具侵略性，不仅仅是先发球员，板凳球员也很有侵略性。”

“他们比第一场比赛打得好多了，获胜实至名归。我们可以指出很多不同的东西，他们在各方面都胜过我们。”

公鹿大胜热浪

昨天的另外一场比赛，密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）主场以132比98大胜迈阿密热浪（Miami Heat），将系列赛总比分改写为2比0。

公鹿此仗火力全开，首节比赛就投进10记三分球，轰下46分，取得26分的领先优势。之后该队球员的手感和状态都保持得很好，让比赛提前进入垃圾时间。

公鹿头号球星安特托孔波（Antetokounmpo）砍下31分和13个篮板，热浪主将巴特勒（Butler）状态不佳，出战32分钟仅得到10分。