疫情严峻主办赛事无意义 《朝日新闻》吁政府取消东奥

《朝日新闻》在星期三的社论中表示，在这个疫情严峻的时刻，最重要的是老百姓的生命，变种病毒可能会在日本乃至全世界范围内传播，押注奥运会能安全顺利进行是不可原谅的行为。

（东京综合电）日本《朝日新闻》在星期三的社论中要求日本政府取消东京奥运会，认为在这个疫情严峻时刻主办这项赛会毫无意义。

《朝日新闻》是日本发行量第二大的报纸，是该国最具影响力的报纸之一。此外，他们也是本届奥运会的官方赞助商。

随着日本包括东京在内的多个地区因冠状病毒疫情再度暴发而进入紧急状态，反对在今夏主办奥运的声音就越来越大。这次《朝日新闻》严词要求取消，对东京奥运来说是另一重大打击。

《朝日新闻》说：“我们看不出在今年夏天举办东京奥运会和残奥会的意义。在现在这种情况下，最重要的是老百姓的生命。”

该报称，鉴于目前已毫无机会将主办奥运视为全球战胜冠病的象征，日本政府和东京奥运组委会已无法解释为何还非要在如此极端困难的时期举办奥运会。

“变种病毒可能会在日本乃至全世界范围内传播，因此押注在奥运会能安全顺利进行是不可原谅的行为。”

《朝日新闻》最新的民意调查显示，逾80％日本受访民众反对在今夏主办奥运会。此外，因担心举办奥运将加剧病毒传播，接近70％的日本企业希望东京奥运取消或再次延期。

取消奥运损失将达166亿美元

据野村综合研究所（Nomura Research Institute）经济学家木内登英在本周二发布的一份报告中指出，取消东京奥运会的经济损失将高达166亿美元（约219亿新元），这还不包括因疫情相关限制导致的消费和旅游业的损失。

尽管面对重重压力，但日本执政党自民党众议员山本幸三昨天受访时仍坚称，就算必须闭门举行，东京奥运会也将在今年7月如期开幕。

东京奥组委较早时已经宣布，禁止国外观众入境观看奥运赛事，至于是否让当地民众入场观战，则将在下个月公布。

山本幸三也透露，政府将在今年10月或11月追加受疫情影响和奥运从去年展期至今年举行所增加的预算，总计2390亿美元（约3155亿新元）。

此外，日本奥运部长丸川珠代表示，美国辉瑞公司将免费为参加奥运会和残奥会的日本运动员、代表团其他成员、裁判和翻译员等提供大约2万剂疫苗。

丸川珠代说，日本代表团成员将从6月1日开始接种疫苗，包括600名运动员和1000名职员。

日本国内的疫苗接种速度极为缓慢，目前施打剂量约为1000万剂，在全球接种率中排在第100名开外，已接种至少一剂的人口仅为3％，远远落后于其他发达国家。

东京奥运会和残奥会原定去年举行，但因冠病疫情在全球暴发而展期一年。奥运会如今将在今年7月23日至8月8日举行，残奥会则在8月24日至9月5日举行。