李小冬受委担任 全国奥委会执委会成员

新加坡全国奥委会（SNOC）委任冬海集团（SEA Group）主席兼集团首席执行官李小冬为全国奥委会执行委员会成员。

现年43岁的李小冬身兼多职，除了冬海集团主席兼首席执行官身份外，也是新加坡经济发展局董事会成员、香格里拉亚洲有限公司独立非执行董事、新加坡国立大学校董，以及斯坦福大学商学院顾问。

作为一名狂热的足球支持者，李小冬还担任新加坡足球超级联赛球队——狮城水手（Lion City Sailors FC）的主席。今年初，狮城水手耗资180万欧元（约289万新元）的转会费签下巴西中场迭戈·洛佩斯（Diego Lopes），打破了新加坡足球职业联赛的转会费纪录。

SNOC主席陈川仁通过文告表示:“我很高兴且欢迎李小冬加入SNOC执行委员会。他的专业知识、对运动的热情和对新加坡运动员的支持意愿，能够为新加坡体育带来宝贵的视角。我们期待与他一起合作努力，推动新加坡体育。”

国际奥委会副主席、SNOC执行委员会成员黄思绵也相信，以李小冬的创业经验和他在技术行业上的专业知识，必将能够为SNOC未来发展和本地体育建设添砖加瓦。黄思绵说：“他热爱体育，也乐于回馈社会，我相信这些特质能够让他成为奥林匹克运动的积极贡献者。”

李小冬也为能够加入SNOC大家庭而感到荣幸。他通过文告表示:“我相信体育有一种强大的力量，它能把整个社区团结起来，改善生活品质。我很感激能有机会为新加坡的奥林匹克运动发展尽一分力。我很荣幸能加入SNOC执行委员会大家庭，并期待与委员会其他成员一同努力，为我们国家的运动员和体育发展努力。”

根据今年4月公布的富豪排行榜，李小冬以124亿美元（约合164亿新元）财富位列《2021福布斯全球富豪榜》第177名。