巫师不敌76人 韦少伤退遭球迷丢爆米花

（费城综合电）真是赔了夫人又折兵！华盛顿巫师（Washington Wizards）昨天客场95比120不敌费城76人（Philadelphia 76ers），“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）崴脚伤退却被对方球迷丢撒爆米花。

美国职业篮球联赛（NBA）季后赛昨天进行第一轮第二场较量，巫师首节就被76人狂轰落后到两位数。第四节韦少崴脚受伤，在返回更衣室途中被76人球迷丢撒爆米花，这一举动直接激怒了韦少，后者试图冲上看台和球迷理论，但被安保人员拦住。

此后76人一直占据主动，最终以120比95迎来一场大胜，以2比0的总比分领先巫师。

此役获得10分11次助攻的韦斯特布鲁克赛后说：“老实说，这已经失控了，尤其是对我的行为，太不尊重人，球迷有点过于放肆。有些事情做得太过分了。换一个场合，如果走在街上一个家伙把爆米花倒在我头上，你知道会发生什么。”

“在球馆内，球员必须要受到保护。让我们看看NBA联盟接下来会做些什么。”

队友比尔（Beal）形容这一事件令人感到恶心，主帅布鲁克斯（Brooks）则认为这名粉丝应该被禁止入场观战。

富国银行中心球馆（Wells Fargo Center）的商业运营总裁瓦莱丽·卡米洛（Valerie Camillo）在比赛结束后就此事也发表了一份声明。声明中说：“这是低级且不可被接受的行为，我们不会容忍富国银行中心球馆发生这种事。我们为拥有这个国家最热情的球迷，拥有最好的主场感到骄傲。但我们的球馆绝不容忍这样的行为发生。”

勒布朗·詹姆斯（Lebron James）随后也为韦少发声。他在推特上说：“作为球员，我们想知道那个在韦少伤退途中冲他撒爆米花的人是谁！球馆各个位置都有摄像机，因此没有任何借口！”

据ESPN报道，这名闹事粉丝随后已被驱逐出场。