赛艇选手傅雪鏵搭上奥运列车

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来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年5月28日 5:00 AM

5月7日，傅雪鏵参加了在日本举行的“2000米亚洲-大洋洲赛艇资格赛”，以8分34秒07的成绩顺利搭上奥运末班车。（档案照片）
5月7日，傅雪鏵参加了在日本举行的“2000米亚洲-大洋洲赛艇资格赛”，以8分34秒07的成绩顺利搭上奥运末班车。（档案照片）

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我国女子单人双桨赛艇选手傅雪鏵成功获得东京奥运会的参赛资格，她也将跟随新加坡代表团，踏上本届东京奥运会的征程。

今年5月7日，傅雪鏵参加了在日本举行的“2000米亚洲—大洋洲赛艇资格赛”，以8分34秒07的成绩取得第12名。排名第一的是日本选手，成绩为7分43秒13。

当时傅雪鏵并不确定这一成绩是否达到奥运会的参赛标准，但就在昨天，世界赛艇联合会（World Rowing Federation）为她送上了一颗定心丸。

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