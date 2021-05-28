赛艇选手傅雪鏵搭上奥运列车

我国女子单人双桨赛艇选手傅雪鏵成功获得东京奥运会的参赛资格，她也将跟随新加坡代表团，踏上本届东京奥运会的征程。

今年5月7日，傅雪鏵参加了在日本举行的“2000米亚洲—大洋洲赛艇资格赛”，以8分34秒07的成绩取得第12名。排名第一的是日本选手，成绩为7分43秒13。

当时傅雪鏵并不确定这一成绩是否达到奥运会的参赛标准，但就在昨天，世界赛艇联合会（World Rowing Federation）为她送上了一颗定心丸。