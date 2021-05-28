赛艇选手傅雪鏵搭上奥运列车 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 5月7日，傅雪鏵参加了在日本举行的“2000米亚洲-大洋洲赛艇资格赛”，以8分34秒07的成绩顺利搭上奥运末班车。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 我国女子单人双桨赛艇选手傅雪鏵成功获得东京奥运会的参赛资格，她也将跟随新加坡代表团，踏上本届东京奥运会的征程。今年5月7日，傅雪鏵参加了在日本举行的“2000米亚洲—大洋洲赛艇资格赛”，以8分34秒07的成绩取得第12名。排名第一的是日本选手，成绩为7分43秒13。当时傅雪鏵并不确定这一成绩是否达到奥运会的参赛标准，但就在昨天，世界赛艇联合会（World Rowing Federation）为她送上了一颗定心丸。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈笃生医院 东京奥运会 女子单人双桨赛艇 傅雪鏵薛渤杨 报道 早说 力争奥运资格 我国头号花游组合 下周前往巴塞罗那