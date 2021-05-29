国际奥委会主席巴赫：运动员应对东京奥运会安全有信心

国际奥委会主席巴赫认为，日本将主办一次兼顾运动员安全与日本人民健康的奥运会，选手们可以安心赴会。世界首号男单网球员乔科维奇则表示，如果比赛闭门进行，他将重新考虑是否要参赛。

（洛桑综合电）国际奥委会主席巴赫告诉各国运动员，应该对今夏举行的东京奥运会有信心，并称这次的比赛不仅仅是对参赛运动员而言是安全的，并且也不会危害日本人民的健康。

东京奥运会因为受冠病疫情影响，从去年展延到今年7月23日至8月8日举行，巴赫在前天与运动员委员会的线上会议上说，在策划这次的比赛时，他们都以运动员的安全为最大考量。

巴赫告诉约2000名运动员与奥运职员说：“东京是所有奥运城市中准备最完善的一个，尤其是专注在运动员的安全与运动员的体验上。很不幸的，因为疫情的关系，这一次运动员的体验将会非常不同，不过最重要的是比赛能进行，并且是在完全尊重运动员的情况下，以安全的形式进行。这应该给予我们很大的信心，这次的比赛是以运动员为中心，让选手们感觉舒服，也让日本人民感觉自在。”

巴赫也补充说：“带着满怀的信心来东京，并做好参赛的准备。”

距离奥运会开幕还有不到两个月的时间，日本的疫情却迟迟没有好转，日本政府也正在研究是否要将包括东京在内多个地区的紧急状态延长多三个星期至6月20日。

变种的病毒，加上缓慢的疫苗接种，导致很多日本民众与团体都反对在今年举办奥运会。一些医生以及知名商业领袖也呼吁日本政府取消今年的奥运会。

巴赫之前曾指出，届时入境日本参赛的1万零500名选手中，将有近八成的运动员已经接种疫苗。在前天的线上会议上，巴赫呼吁所有运动员在可能的情况下都接种疫苗。

他说：“为了自己，为了其他运动员，也为了日本民众，把握机会接种疫苗，因为这将让在那里的所有人更安全。”

“我已经打了两剂疫苗，情况很好。”

参赛运动员都须签同意书

不向主办当局追究冠病责任

此外，国际奥委会的运作主任拉娜也在会议上透露，所有参赛运动员都必须签署一项不向主办单位追究任何冠病病毒责任的同意书，称这是所有大型项目主办方的正常程序要求。

另一方面，世界首号男单网球员乔科维奇前天也表示，如果东京奥运会禁止观众入场，他将重新考虑是否要参赛。

他说：“只要允许球迷入场，我打算参加奥运会，否则我将考虑是否要参赛。”

乔科维奇并不是第一个不确定是否要参赛的网球员，西班牙的纳达尔与美国的塞雷娜之前都表示不肯定会参赛。瑞士天王费德雷尔则表示，他需要确切地知道比赛是否会如期举行。两名日本网球员大坂直美和锦织圭甚至质疑东京是否还应该主办这届奥运会。