骆建佑放眼奥运夺牌 杨佳敏要在东京屠龙

在疫情中备战奥运，运动员必须承受巨大身心压力，不过本地羽毛球健将仍定下高标，男单骆建佑放眼奥运夺取奖牌，女单杨佳敏则要在小组赛击败种子球员，上演屠龙戏码。

随着世界羽总前天宣布东京奥运前不再新增积分赛，羽毛球奥运周期正式结束，新加坡男单骆建佑、女单杨佳敏确定获得资格。但对骆建佑而言，现在还不算板上钉钉，因为他仍有担忧，不确定东京奥运会否如期举行。

原定本月底与下月初举办的马来西亚与新加坡公开赛相继因冠病疫情取消后，世界羽总确定不再新增奥运积分赛。本届奥运，男女单打各有38个名额，骆建佑奥运男单顺位第18，杨佳敏则排在女单第17位。各国羽总必须在7月5日前提交奥运最后参赛名单。

骆建佑昨天通过电话访问时表示：“其实现在还是会担心，奥运不知道会不会举行。我尽量以比赛的心态训练，但之前准备了（马来西亚与新加坡公开赛），结果还是取消了，所以还是担心会有变数。”

杨佳敏：能理解日本当地的担忧

虽然国际奥委会、东京奥运主办方多次承诺会安全举办赛事，但近来世界各地尤其日本的冠病疫情未平息，各种关于奥运的负面新闻让运动员相当不安。

对此，骆建佑表示没有刻意追踪奥运新闻，他说，看到就看到，只能“顺其自然”。

杨佳敏受访时则说：“我都读到了新闻，日本当地人不是很想奥运举行，我能理解他们的担忧。无论奥运举办与否，都有好与不好。我个人怎么想都无法改变什么，所以我就以奥运会举办的心情去准备。”

目前新加坡因出现社区病例，已回到解封第二阶段，骆建佑表示训练没有受到太大影响，但对运动员来说，能回到冠病前的正常状态最理想，对他而言，能够参加比赛更重要。虽说过去一年多运动员可以专心改善一些个人技术上的问题，不过骆建佑需要参加比赛来检视自己的训练成果，毕竟跟外国对手过招，在高强度对弈中能够得到更多。

骆建佑：成为新加坡第一人

无法参加比赛让人懊恼，但骆建佑时时提醒自己，不要急于求成，切忌过度操劳，避免伤患。

现在骆建佑的目标是夺得奥运奖牌。他说：“这次奥运我虽然不是热门，但我的目标是要拿奖牌，毕竟新加坡还没有人拿过羽毛球的奥运奖牌。”

成为新加坡第一人的目标一直鞭策着骆建佑，但过程仍有彷徨，难免失去方向。有时候骆建佑会觉得自己打得不够好，低气压造成恶性循环，越打越烂，教练何殷聪就会把他拉回正轨。

杨佳敏的奥运目标则是在小组赛打败种子球员，从小组赛脱颖而出。

她说：“过去一年我觉得是很奇怪的时期。虽然没有身体上的挑战，但心理会有一些起伏。面对这样的考验，只有在设定好自己的目标之后，才能变得正面。”

杨佳敏原本计划2020年世界排名突破20，2021年进入15，但过去一年没有比赛，世界排名一直停滞在30。这无形中给她造成压力，甚至会担忧一旦疫情持续数年，运动生涯还有没有未来。

虽有压力，但杨佳敏庆幸新加坡过去一年疫情相对缓和，还能与家人朋友见面，打球之外还可以转换心情。只有调整好心态，才可以加倍努力备战奥运。

今年1月，杨佳敏与骆建佑曾赴泰国参加公开赛。当时防疫非常严格，所有出行、训练都受到严格管控，每三天还得检测一次，这些经验或可帮助他们适应接下来东京奥运可能面对的更严格防疫管控。