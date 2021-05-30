尤文图斯再聘阿莱格里任主帅

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月30日 5:00 AM

阿莱格里曾连续五个赛季率领尤文图斯夺得意甲冠军。（法新社档案照片）
阿莱格里曾连续五个赛季率领尤文图斯夺得意甲冠军。（法新社档案照片）

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意甲豪门尤文图斯（Juventus）前天开除了主帅皮尔洛（Pirlo），并在当天较迟时候宣布聘请阿莱格里（Allegri）重返球队执教。

去年夏天，尤文解雇了萨里（Sarri），随后提拔执教青年队不久的皮尔洛成为一线队主教练。在刚结束的赛季中，皮尔洛率队赢得了意大利杯和意大利超级杯赛冠军，但在最重要的两条战线上，“老妇人”战绩惨淡。意甲赛场，尤文九连冠被终结，仅排名第四。欧洲冠军联赛方面，该队在16强赛遭葡萄牙的波尔图（Porto）淘汰，令球迷大失所望。

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