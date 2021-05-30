尤文图斯再聘阿莱格里任主帅 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月30日 5:00 AM 阿莱格里曾连续五个赛季率领尤文图斯夺得意甲冠军。（法新社档案照片） 字体大小: 小 中 大 意甲豪门尤文图斯（Juventus）前天开除了主帅皮尔洛（Pirlo），并在当天较迟时候宣布聘请阿莱格里（Allegri）重返球队执教。去年夏天，尤文解雇了萨里（Sarri），随后提拔执教青年队不久的皮尔洛成为一线队主教练。在刚结束的赛季中，皮尔洛率队赢得了意大利杯和意大利超级杯赛冠军，但在最重要的两条战线上，“老妇人”战绩惨淡。意甲赛场，尤文九连冠被终结，仅排名第四。欧洲冠军联赛方面，该队在16强赛遭葡萄牙的波尔图（Porto）淘汰，令球迷大失所望。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 尤文图斯 阿莱格里 皮尔洛 NBA 塔图姆狂砍50分救主 凯尔特人破网而出 法国网球公开赛 纳达尔要成为史上首夺21大满贯男单冠军