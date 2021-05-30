NBA 塔图姆狂砍50分救主 凯尔特人破网而出

塔图姆狂砍50分帮助凯尔特人战胜强大的网队，创下个人季后赛得分新高。凯尔特人此前只有约翰·哈夫利切克、以赛亚·托马斯、雷·艾伦、山姆·琼斯与鲍勃·库锡曾在季后赛完成单场50分的表现。

（纽约综合电）塔图姆（Tatum）经历失意的两仗后，昨天（5月29日）狂砍50分，助波士顿凯尔特人（Boston Celtics）主场击退布鲁克林网（Brooklyn Nets），扳回一城，将总比分改写成1比2。

凯尔特人在本赛季美国职业篮球赛（NBA）跌跌撞撞，必须通过附加赛击退华盛顿巫师（Washington Wizards）才拿到东岸第七号种子。季后赛首圈系列赛对垒三巨头坐镇的网队，凯尔特人在布朗（Brown）伤缺的境况下更不被看好，首两场客场比赛都吃下败仗。

昨天回到主场，现年23岁的塔图姆一洗颓势，首节便斩获13分，到了第三节更是狂飙19分，最终以50分完成比赛，助球队以125比119获胜。此前两场比赛塔图姆合计拿下31分，32投仅9中，效率其差，好在他及时找回手感。

塔图姆赛后说：“我只是试着改进。我经历了两场很艰难的比赛，所以试着救赎自己，尽我所能帮助球队获胜。”

“终于能回到TD花园球场打季后赛感觉很好，尤其是在球迷面前比赛。”

昨天老将汤普森（Thom-pson）做出杰出贡献，得19分，外加13个篮板。其中9个是进攻篮板，为凯尔特人创造了许多二次得分的机会。

斯马特（Smart）在攻防两端也有优秀表现，他砍下22分，在比赛尾声还制造了杜兰特（Durant）的进攻犯规。

斯马特告诉凯尔特人官网：“我们面对的是破坏力强大的队伍。如我之前说的，全世界都知道，我们也明白，这系列对抗不容易，所以你不能躺下来，不能退后。你必须向前施压，必须有能力反击。这就是我们今晚办到的。”

遗憾的是沃克（Walker）还未走出低潮，14投仅3中，全场拿下6分，但身材矮小的他仍竭力抢下8个防守篮板。

网队方面，哈登（Harden）不遑多让，轰入41分，并送出10次助攻。杜兰特贡献39分和9个篮板。至于首次回到凯尔特人主场作战的现任网队明星控卫欧文（Irving）则在嘘声中得到16分，仅17投6中。

其他比赛方面，亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）主场以105比94击退纽约尼克斯（New York Knicks），系列赛总比分2比1领先。洛杉矶快艇（LA Clippers）则在客场扳回一城，以118比108战胜达拉斯小牛（Dallas Mavericks），系列赛总比分追至1比2。两队球星都有精彩表现，快艇的伦纳德（Leonard）以36分、8个篮板完赛，小牛的东契奇（Doncic）则差点完成大三元，贡献了44分、9个篮板以及9次助攻。