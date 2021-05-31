公鹿4比0横扫热浪 率先晋级东岸半决赛

美国职业篮球联赛（NBA）季后赛首支晋级半决赛的队伍诞生，密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）昨天客场120比103战胜迈阿密热浪（Miami Heat），以4比0的总比分横扫后者轻松晋级。

上赛季季后赛东岸半决赛，公鹿栽在热浪手上，本赛季公鹿毫不手软，以4比0横扫对手还以颜色。本场比赛，公鹿在中场结束时还处于劣势，但下半场一开局，热浪进攻哑火，公鹿开启了反击，打出一波22比4。随后热浪试图追分，但公鹿凭借球队多点开花的优势扑灭了热浪反扑火焰，最终赢得比赛。