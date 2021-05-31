公鹿4比0横扫热浪 率先晋级东岸半决赛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月31日 5:00 AM 公鹿主力安特托孔波（34号）强攻篮下取分。此役他再次交出20分、12个篮板和15次助攻的三双数据。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球联赛（NBA）季后赛首支晋级半决赛的队伍诞生，密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）昨天客场120比103战胜迈阿密热浪（Miami Heat），以4比0的总比分横扫后者轻松晋级。上赛季季后赛东岸半决赛，公鹿栽在热浪手上，本赛季公鹿毫不手软，以4比0横扫对手还以颜色。本场比赛，公鹿在中场结束时还处于劣势，但下半场一开局，热浪进攻哑火，公鹿开启了反击，打出一波22比4。随后热浪试图追分，但公鹿凭借球队多点开花的优势扑灭了热浪反扑火焰，最终赢得比赛。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 NBA 热浪 迈阿密热浪 波士顿凯尔特人 福布斯 凯尔特人 密尔沃基公鹿 布鲁克林网 安特托孔波 早说 大坂直美晋级安热莉克一轮游