最后一天虽没再添牌 我国击剑亚青赛 创历来第二佳绩

在乌兹别克斯坦举行的2023年亚洲青年暨青少年击剑锦标赛星期四进行最后一天比赛，新加坡击剑队在青少年组的女子重剑、男子花剑和及女子佩剑团体赛中均止步八强，无缘奖牌，最终以一金二铜收官。加上少年组的一金一铜，这是我国在历届比赛中的第二好成绩。

被列为11号种子的男子花剑队在16强赛以45比35勇挫六号种子的马来西亚队后，在八强40比45不敌三号种子中国。

九号种子的我国女子重剑队则以45比28轻取沙特阿拉伯后，在八强碰上头号种子乌兹别克斯坦，36比45落败。

我国在女子佩剑团体赛则是七号种子。她们以45比42险胜中国后，同样在八强遇强敌，38比45输给二号种子哈萨克斯坦。

作为这三个项目头号种子的乌兹别克斯坦赢得女子重剑和佩剑金牌，但在男子花剑输给了香港，最后以六金三银三铜排名青少年组奖牌榜第一。我国则凭借司徒健早前夺下的男子重剑金牌、许渼荟的女子重剑铜牌和女子花剑队（章可美、薛贺匀、娜比哈芮妲和邓咏欣）铜牌，以一金两铜排名奖牌榜第五。

为期四天的青少年组比赛开始前，我国也在同个地点举办的少年组比赛夺下一金一铜。罗凯鸿、杜昀韬、晨阳和胡家乐为我国夺下男子花剑少年组金牌，胡家乐也在花剑个人赛夺铜。

两个组别加起来两金三铜的成绩是历来第二佳，按金牌排序仅次于2016年在沙特阿拉伯的比赛中大丰收拿到的三金三银七铜。