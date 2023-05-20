韩国3比1淘汰马来西亚 率先挺进苏迪曼杯决赛

韩国羽毛球队星期六（5月20日）在苏州2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛下半区半决赛中，以大比分3比1淘汰马来西亚，率先挺进决赛。

本届苏杯首场半决赛星期六打响。在星期四（18日）的复赛中，韩国以大比分3比2险胜泰国闯进四强。双方五场激战近七个小时，也算是创下一项纪录。

韩国是苏杯史上第二支夺冠球队

在苏杯历史上，除了印尼外，韩国是第二支夺冠球队，登顶时间早于中国，显示出整体水平不俗。但随着队伍新老交替，综合实力下滑，距上次夺冠已六年之久。近几年，安洗莹横空出世，极大提升了韩国女队的竞争力。本届苏杯，这位天才少女成为韩国最稳定的得分点。用她自己的话说：“我来这里就是要拼的。”

与马来西亚争夺决赛权，韩国在混双、女单、男双和女双上占有优势，只有男单世界排名第69位的全奕陈，完全无法给马来西亚名将李梓嘉造成任何威胁。

比赛过程正是如此。首场混双韩国派出世界第五的徐承宰/蔡侑玎，尽管陈堂杰/杜依蔚以21比11先声夺人，但韩国组合还是以21比13、21比7逆转获胜。

随后在本届苏杯表现出色的李梓嘉上场，以21比11、21比9轻取全奕陈，将双方大比分扳平。赛后，他坦言：“混双失利对我有一定压力，我要把整体状态和实力打出来。我们这次淘汰赛抽签不错，我希望球队能抓住机会，拼进决赛。”

不过，李梓嘉的愿望很快落空了。状态爆棚的韩国继续强势态头，女单和男双连续取分。世界第二号安洗莹以21比10、21比13横扫世界第71的莱沙纳，金元昊/罗星升以21比12、21比11意外击败世锦赛冠军谢定峰/苏伟译，大比分3比1，韩国获得首张决赛门票。

从首场混双开始 中日陷入苦战

星期六晚间，上半区的半决赛在中日之间打响，东道主中国以3比2险胜日本，进入决赛。

从首场混双开始，双方组合就陷入苦战。最终，山下恭平/筱谷菜留以26比24、18比21、24比22险胜世界第七的冯彦哲/黄东萍，为日本赢得开门红。

第二场男单，中国一哥石宇奇顶着巨大压力，以13比21、21比15、21比17逆转战胜世界第三的奈良冈功大，将双方大比分扳平。随后，奥运冠军陈雨菲以14比21、15比21连丢两局，输给女单世界头号山口茜。

中国排名世界第五的男双组合刘雨辰/欧烜屹先衰后盛，以17比21、21比19、22比20力挫日本排名世界第三的世锦赛冠军保木卓朗/小林优吾，再次扳平大比分。

关键性的女双赛，陈清晨/贾一凡以21比11、21比6轻取福岛由纪/广田彩花，为中国拿下胜利的一分。