中国女篮出战亚洲杯力争奥运资格

中国女篮将在星期一（6月26日）揭幕的悉尼女篮亚洲杯上全力冲击冠军，希望第一时间拿到巴黎奥运会资格赛的参赛权。中国男篮则已于上星期五（23日）屯兵青岛，为8月25日打响的男篮世界杯秣马厉兵，力争以亚洲最好成绩直通巴黎奥运会。

对此，中国女篮主教练郑薇说：“亚洲杯对我们至关重要，尽管有几位世界杯主力因伤无法出战，但无论球队阵容如何，我们都将全力以赴，争取最好成绩。”

中国男篮塞尔维亚籍主帅乔尔杰维奇说，将全力拿到一张奥运会的参赛门票。他说：“我们与南苏丹、塞尔维亚和波多黎各分在同一组，每场比赛都非常重要。我们肯定会竭尽所能以最佳状态参加比赛，并努力为中国队赢得胜利。”

作为去年世界杯新科亚军，中国女篮原本打算利用今年亚洲杯锻炼新人，但由于赛制变动，国际篮总取消了原定11月举行的巴黎奥运会资格赛预赛，亚洲球队的参赛资格获取与亚洲杯挂钩，只有获得本届前四名球队，才能拿到明年2月举行的巴黎奥运会女篮资格赛的参赛权，同时可直通2026年女篮世界杯。

随着亚洲杯重要性的提升，亚洲各队尽遣主力。为此，中国女篮召回了效力于美国女子职业篮球联赛（WNBA）的三大主将韩旭、李梦、杨力维，以及王思雨。随着主力回归，国际篮总也将中国女篮提升到亚洲杯最新实力榜的首位。

根据抽签，中国女篮与实力榜第四韩国、第五新西兰和第八黎巴嫩同在A组。6月26日至28日，先后迎战黎巴嫩、新西兰和韩国，全力锁定小组头名。

两年前亚洲杯，中国女篮在决赛中输给日本，目送对手实现五连冠。两年来，中国女篮进步显著，韩旭成长为世界顶级内线，入选世界杯最佳阵容；李梦有着出色的得分和领导力。她们希望能延续去年世界杯的出色发挥，帮助球队夺冠。

本届女篮亚洲杯赛将于6月26日至7月2日在悉尼举行。在亚洲杯历史上，中国女篮曾经11次夺得冠军，但距离最近的一次夺冠却还是在遥远的2011年。

中国男篮努力归化NBA球员

四年前，在家门口举行的男篮世界杯上，中国男篮未能把握住机会直通东京奥运会，此后在2021年7月奥运落选赛失利，自1984年以来首次无缘奥运会。

四年后，男篮世界于8月25日至9月10日由日本、印尼、菲律宾合办，中国男篮将与伊朗、日本、菲律宾、约旦、黎巴嫩等争夺亚洲唯一一张直通巴黎奥运门票。为此，征召周琦、王哲林、周鹏等18名球员，通过热身赛确定阵容。

值得一提的是，随着男篮世界杯日益临近，中国篮协正在加紧归化美国NBA明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）球员安德森（Anderson）。据悉，这位身高2米06的30岁球员有着八分之一中国血统，符合文化融入的一项。

安德森能否顺利归化，事关中国男篮世界杯的成绩。中国篮协主席姚明对此说：“目前我们仍在努力，我希望完整的国家队能够尽早出现，可以使我们有一个更好的状态。当然，我们也准备了没有他的可能性。”