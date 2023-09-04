中国羽球公开赛 我国男女单混双迎硬仗

我国羽毛球男女头号单打骆建佑和杨佳敏以及混双夫妻组合许永凯／陈薇涵将亮相星期二（9月5日）在常州揭幕的中国羽毛球公开赛，全力冲击巴黎奥运积分。

由于是本赛季最后一个超级1000赛，同时又是巴黎奥运积分赛，再加上125万美元的总奖金，本次比赛吸引了世界全部高手，新加坡羽将也将迎来多场硬仗。

作为本次赛会七号种子，骆建佑首轮迎来法国21岁新星克里斯托·波波夫的挑战。若击败对手，新加坡一哥将与丹麦名将安东森和印度选手叻斯亚·森之间的胜者争取八强资格。如再闯关，有可能在复赛中遭遇头号种子丹麦的安赛龙，争夺半决赛权。

骆建佑在星期一（9月4日）上午与其他国家选手进行了对练。下午，他婉拒采访，在酒店认真研究对手技术录像。他始终认为，任何比赛做好自己最重要。

杨佳敏与混双组合首轮皆遇东道主球员

本次比赛，女单世界第22位的杨佳敏被分在了四分之一区，首轮就将遭遇中国23岁的实力派选手王祉怡。后者技术全面稳定，是去年亚锦赛女单冠军。

不过，本赛季世界第11整体表现相对低迷，杨佳敏能否抓住机会赢得胜利，提升一下自己的状态和信心？星期一下午，她在常州对《联合早报》说：“我们之前有过一次交手，我不占上风。这次相遇，我会认真做好准备，不会放弃在场上的每一个得分机会，会全力以赴去拼，努力打出自己的水平。”

但对于首次到常州参赛的杨佳敏来说，不利的是她和球队星期天（3日）晚上才到达赛地，只在星期一下午进行了一个半小时的训练，对场馆熟悉度有限。

许永凯／陈薇涵则不同，他们曾多次到常州参加中国羽毛球大师赛（比公开赛级别低），并在2016年闯进混双八强。如今故地重游，夫妻俩感觉还不错。

苏迪曼杯团体赛之后，许永凯／陈薇涵接连打了几站比赛，这是否会影响到他们的体能？许永凯说：“四处征战，其实大家都一样，就看谁临场发挥得更好。”

新加坡组合首轮对手是赛会三号种子、中国的冯彦哲／黄东萍。许永凯说：“尽管我们之前在印尼输给过对手，但我们仍对首轮比赛很期待。我们一直在调整，希望这次能调整成功。”