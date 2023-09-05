骆建佑打进中国羽球公开赛16强 杨佳敏止步首轮

我国男女头号球员在星期二（9月5日）中国羽毛球公开赛首轮战中一喜一忧，骆建佑以2比0淘汰法国小将克里斯托·波波夫，跻身男单16强。杨佳敏则以0比2不敌中国新星王祉怡止步首轮，她两局打出梦幻开局，虽败犹荣。

赛后，骆建佑对《联合早报》说：“因为这是超级1000赛，每个对手都很强，不会有容易打的比赛，做好自己最重要，然后希望比赛中有很好的发挥，一场一场打。”

时隔四年，中国公开赛星期二在常州重燃战火。处于上半区的骆建佑在首轮第三场出战，对阵速度和体能上佳的波波夫。后者在今年7月欧洲运动会羽毛球男单决赛中先赢后输，最终以1比2惜败丹麦名将安赛龙获得亚军。

骆建佑和波波夫曾在今年6月新加坡公开赛上有过交手，但主场作战的世界冠军连丢两局，以10比21、21比23爆冷告负，无缘男单八强。

星期二上午双方再次隔网对决，骆建佑做好了充分准备，在首局2比2和次局8比8双方暂短平局后，他再没有给波波夫任何机会，无论是网前放小球还是后场扣杀，都与对手耐心周旋，21比14、21比17，复仇成功。

杨佳敏不敌东道主球员王祉怡无缘晋级。（档案照片）

同样处于上半区的杨佳敏也在星期二上午出战，挑战王祉怡，这也是双方时隔一年多后的再度交手。首轮就对阵东道主选手，对她来说也是一个很大的考验。

不过，杨佳敏表现出色，以5比1开局。随后失误增多，被对手以10比11反超进入局歇。重新开打后，她连得三分。但关键时连续底线误判丢分，以17比21失利。次局，她没受首局输球的影响，打得积极主动，一路以6比1、12比6、18比16领先，但最终仍在关键球的把握上欠缺火候，以19比21惜败。

在两局领先情况下输掉比赛，杨佳敏对自己的表现不甚满意，她说：“对手改变战术，打乱了自己的节奏。如果能继续压制她，可能就有不一样的结局，不应该给她更多的信心。另外，对关键分处理不好，太想要赢分，造成了失误。”