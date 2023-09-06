不敌东道主中国组合 我国羽球混双夫妻档败了

我国夫妻搭档陈薇涵／许永凯星期三（9月6日）上午在中国羽毛球公开赛混双首轮战中，0比2不敌中国组合冯彦哲／黄东萍，无缘晋级混双16强。

赛后，许永凯在点评比赛时对《联合早报》说：“我们打得还算可以，只是技不如人，输在自身不够强大。”对手也肯定了他们的表现。黄东萍说：“我觉得他们打得非常好，首局我们领先时被他们追上，给我们制造了很大的困难。”

时隔两个半月再交手 混双首轮战双方做足准备

本次比赛，陈薇涵／许永凯出战混双首轮第一场比赛，与赛会三号种子冯彦哲／黄东萍争夺16强席位。双方曾在今年6月印度尼西亚公开赛混双首轮交手，当时六号种子中国组合以2比0跻身16强，并最终摘铜。

时隔两个半月再度对决，又是早上首仗，双方都做足准备。冯彦哲在赛后说：“以往自己早上参赛容易昏沉，鉴于对手曾有过很好的发挥，这次刻意做了调整。”

首局中国组合迅速进入状态，针对许永凯上网截杀的特点，屡推后场得分。奥运冠军黄东萍坐镇网前，冯彦哲人高马大后场强攻，以11比6结束上半局。

重回球场后，新加坡组合提速改变节奏，打出一波8比2以14比13反超。当双方战至16比16时，许永凯前场扣杀下网断送好局，最终以17比21失利。

许永凯赛后总结说：“休息时我们有沟通，感觉还是要多抢攻，在网前抓住机会。这个战术在11分过后蛮成功的。但后面有点着急，没能顶住对手的攻势。”

第二局，许永凯网前扣杀，以2比0开头。但中国组合很快调整好状态，反以11比8领先。后半程，陈薇涵／许永凯因风向打得保守，以12比21告负。

两名种子选手爆冷 止步男女单打首轮

截止到星期三晚8点，在本次比赛男女单打首轮已结束的较量中，只有两名种子选手爆冷止步首轮，他们分别是印尼一哥安东尼（2）和一姐玛丽斯卡（8）。

在其他男单种子选手方面，丹麦的安赛龙（1）、日本的奈良冈功大（4）、印尼的乔纳坦（5）、中国的李诗沣（6）、新加坡的骆建佑（7）、中国的石宇奇（8）等，悉数晋级16强。新科世锦赛冠军泰国的昆拉武特（3）未参加比赛。

女单种子，除泰国的拉差诺（7）没有参赛外，韩国的安洗莹（1）、日本的山口茜（2）、中国的陈雨菲（3）、台湾的戴资颖（4）、西班牙的卡罗琳娜（6）均顺利晋级16强。中国的何冰娇（5）将在晚间女单首轮最后一场比赛中亮相。