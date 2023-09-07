骆建佑复赛将硬碰安塞龙 争中国公开赛四强资格

我国头号男单骆建佑星期四（9月7日）在中国羽毛球公开赛男单次轮战中，以2比0轻取丹麦名将安东森晋级复赛，将在星期五（8日）与赛会头号丹麦名将安塞龙争夺男单四强资格。

赛后在点评比赛时，骆建佑对《联合早报》说：“还是那句话，做好自己最重要。接下来还是要一场一场打，因为每场比赛都是新的，希望走得越远越好。”

26岁的骆建佑是2021年世锦赛男单冠军，与他同龄的安东森则是2020世界羽联年终总决赛男单冠军。从双方今年的战绩来看，安东森表现更为出色，夺得了今年新加坡公开赛男单亚军、韩国公开赛冠军以及丹麦世锦赛男单季军。

值得一提的是，安东森的韩国公开赛冠军正是从骆建佑手中抢走的。当时骆建佑在赢下首局后惨遭逆转屈居亚军。隔了一个半月，骆建佑不想重蹈覆辙。

由于赛前做好了充分准备，骆建佑开局迅速进入状态，首局打出6比1的开局。随后利用自己稳定的心态和细腻的技术，压制住安东森的发挥，掌控比赛。次局，骆建佑打得更加积极主动，拉吊结合，不给对手任何还手的机会。

两局比赛下来，骆建佑将速度、力量以及耐力的优势发挥到位，展示出了自己的实力，自始至终都保持着三分以上的优势。首局双方最大分差为10比3，第二局则拉大到了18比9。最终，骆建佑以21比17、21比12完胜对手。

安塞龙逆转打入复赛

安塞龙则击败台湾球员王子维打入复赛。近来状态下滑的奥运冠军安塞龙首局以20比22失利，但随后他重振旗鼓，牢牢掌控了场上局势，以21比6、21比14逆转王子维晋级。

谈到对垒骆建佑的复赛，安塞龙说：“我和建佑是非常好的朋友，一起训练和参加活动，但这场比赛我们是对手，希望我们都能发挥出最好水平。”

进入复赛的其他种子球员分别为日本的奈良冈功大（4）、印度尼西亚的乔纳坦（5）、中国的石宇奇（8）。外三三个席位则落入中国的陆光祖、印尼的舍沙·海仁和日本的常山干太手上。

女单方面，赛会前六号种子悉数晋级。包括头号韩国的安洗莹、日本的山口茜（2）、中国的陈雨菲（3）、台湾的戴资颖（4）、中国的何冰娇（5）、西班牙的卡罗琳娜（6）。

此外，中国的韩悦和丹麦的杰克斯菲德抢走了另外两个复赛权。