不敌安赛龙 骆建佑止步复赛

骆建佑虽然在次局比赛一度领先，最终还是无法扭转战局，不敌安赛龙被淘汰。

我国首号羽毛球男单骆建佑星期五（9月8日）未能第三次“屠龙”，以0比2不敌世界头号丹麦球星安赛龙，错失晋级中国羽毛球公开赛男单半决赛机会。

赛后，骆建佑对《联合早报》说：“双方打过很多次，彼此球路很熟悉。这场比赛自己要调整好情绪，不能不兴奋，也不能太过于兴奋，但是把握不到位。”

作为“安赛龙训练营”中的学员，骆建佑近两年突飞猛进，曾经两次击败过“营长”。2021年世锦赛首轮，他以2比1职业生涯首次战胜对手，在迫使安赛龙创下职业生涯世锦赛最差战绩的同时，自己最终首夺世锦赛男单冠军。2022年丹麦公开赛复赛，他又以2比0完胜主场作战的头号种子安赛龙杀进半决赛。

连续输给骆建佑，让世界头号心有不甘。在星期四（7日）晋级男单复赛后，他对《联合早报》说：“我很期待与骆建佑的比赛，我们是很好的朋友，但在场上我们是对手。我希望奉献出一场精彩的比赛，当然我希望我能赢得胜利。”

此次交锋，双方开局相互试探，谨慎应对，战成7比7。安赛龙随后迅速在线路和球路上限制骆建佑的发挥，以13比9拉开比分。

不过，骆建佑没有放弃，发挥自己细腻的网前技术，每分必争，追成15比17。无奈人高马大的世界头号技术全面，攻防兼备，以21比17先下一城。

次局，骆建佑处于顺风一边，对他把握杀球力度是一个挑战，与对手纠缠到5平后，安赛龙连得3分，以与首局同样的11比8进入局歇。重新开打后，骆建佑连得5分。此后双方交替领先战至21平。最终，骆建佑以21比23惜败。

印尼和中国选手分别挺进男单四强

在其他三场男单复赛中，印尼的佐纳丹（5）以2比0轻取同胞谢萨，拿到一个男单四强名额。另外两场在中日之间展开。结果，石宇奇（8）和陆光祖均在首局失利后连赢两局，分别逆转奈良冈功大（4）和常山干太，挺进四强。

女单方面，赛会前4号种子会师四强。头号安洗莹在丢掉首局后连赢两局，惊险逆转中国球员韩悦。日本的山口茜（2号）以2比0淘汰丹麦的杰克斯菲德。

中国女单一姐陈雨菲（3）与队友何冰娇（5）上演一场内战。首局前者一直处于追赶状态。不过，陈雨菲还是占据上风，以2比0锁定四强席位。

台湾29岁名将戴资颖（4）与西班牙名将卡罗琳娜（6）苦战三局，最终以2比1险胜对手，终止了2019年中国赛女单冠军卡罗琳娜的征程。

此外，三个双打项目也产生了四强。男双是中国、日本、马来西亚、韩国；女双是中国、日本（两对）、韩国；混双是韩国、马来西亚（两对）和法国。